Jorge Barata: Graña y Montero pagó soborno por el metro de Lima

Durante el primer día de interrogatorios en la ciudad de Curitiba (Brasil) como colaborador eficaz, el ex jefe de Odebrecht en el Perú Jorge Barata declaró ante el fiscal José Domingo Pérez que Graña y Montero también pagó sobornos por la adjudicación de los tramos 1 y 2 de la línea 1 del metro de Lima.

Según fuentes de El Comercio, Barata afirmó que la empresa peruana entregó US$3 millones en sobornos bajo el concepto de distribución de riesgos por el proyecto y por los sobrecostos que se generaron en este.

En octubre del año pasado, Antonio Carlos Nostre, quien fue director de contratos de Odebrecht, declaró –también al fiscal Pérez– que por la línea 1 del metro de Lima se pagaron US$24’386.000 en sobornos, que en las planillas de la constructora brasileña se registraron bajo el concepto de “riesgos adicionales”.

En esta obra, Odebrecht y Graña y Montero integraban el Consorcio Tren Eléctrico.

El Comercio.

En su declaración de ayer ante el fiscal Pérez, Barata además manifestó que Graña y Montero también habría tenido conocimiento del soborno pagado por Odebrecht, que se habría dado entre la ejecución del tramo 1 de la obra y la firma del contrato por el tramo 2, esto último en el 2011.

Según las mismas fuentes, el ex jefe de la firma brasileña en el Perú habría señalado que José Graña, ex presidente del directorio de Graña y Montero, le pidió no conocer ningún detalle sobre los sobornos y que este habría derivado las coordinaciones a un funcionario de la empresa.

A su salida de la prefectura en Curitiba, Gonzalo del Río, abogado de Graña y Montero, indicó que no iba a declarar sobre lo dicho por Barata. “Cuando se cumpla con el procedimiento establecido por la fiscalía, encantado [...], pero no voy a comentar nada sobre una declaración que tiene naturaleza reservada”, señaló.

En un comunicado difundido anoche, Graña y Montero señala que la empresa no tiene información que “corrobore o contradiga” el testimonio de Barata sobre el metro de Lima.

“[...] El pago de sobornos o cualquier otra actividad ilícita no forma parte de las políticas y prácticas de la compañía. De encontrar algún tipo de información que permita validar o descartar esta declaración, la misma será inmediatamente puesta a disposición de la justicia”, indica.



Asimismo, la constructora dice que cooperará con las autoridades “para el completo esclarecimiento de los hechos investigados, brindándoles la información que estimen necesaria”. También ratifica su “intención de afrontar cualquier potencial reparación civil de encontrarse evidencia de la participación de cualquier persona vinculada a la compañía que hubiese estado involucrada en actos de corrupción”.



La defensa de José Graña afirmó que el empresario nunca ha hablado con Barata sobre el pago de sobornos. “Barata puede decir lo que quiera, pero tendrá que probarlo. Barata le dice a Graña: ‘Oye, yo te hablé que había costos, que habíamos incurrido en costos’, y él […], como es empresario de construcción, sabe cómo se mueven estas cosas. Pero lo que puedo asegurar es que hay contradicciones en la declaración de Barata”.

—“Riesgos adicionales”—

En otro momento del interrogatorio, Barata ratificó lo dicho por Carlos Nostre, ex directivo de Odebrecht, sobre los US$24’386.000 que se pagaron como sobornos por la obra y que fueron consignados en las planillas de la empresa bajo el rubro de “riesgos adicionales”.



En su declaración, Nostre relató que en el primer tramo de la obra se desembolsaron US$6’900.000, de los cuales US$1’400.000 fueron entregados al ex viceministro de Comunicaciones Jorge Cuba. Además se entregaron US$400.000 a Edwin Luyo y US$400.000 a Santiago Chau. Ambos integraron el comité de selección.



Sobre el segundo tramo de la línea 1, Nostre detalló que Odebrecht desembolsó US$17’486.000 en coimas. En este caso, Jorge Cuba recibió US$5’000.000; Edwin Luyo US$1’000.000, mientras que Mariella Huerta, presidenta del comité de selección, habría recibido US$400.000. Otros US$400.000 fueron destinados a Santiago Chau. Asimismo, se hizo el pago de US$1’000.000 al comité evaluador que otorgó la buena pro al Consorcio Tren Eléctrico.



En su declaración, Nostre afirmó que Graña y Montero habría tenido conocimiento sobre los sobornos pagados a través de su ex gerente de Ingeniería y Construcción Juan Manuel Lambarri. En esa ocasión, Lambarri respondió a este Diario que no se iba a pronunciar sobre el tema.



En total, Nostre dijo que entregó US$10 millones en coimas. Sin embargo, no pudo precisar el destino de los otros US$14’386.000.



Sobre esa diferencia, Barata declaró ayer que US$471.302 fueron pagados a José Antonio Nava Mendiola, hijo de Luis Nava Guibert, secretario de la Presidencia de la República durante el segundo gobierno de Alan García. El pago, según dijo, fue por las gestiones que realizó para que el Consorcio Tren Eléctrico se adjudicara el proyecto.



En los programas Drousys, que registran los sobornos que Odebrecht pagó, Nava Mendiola figura con el nombre-código ‘Bandido’.



Según fuentes de este Diario, Barata señaló que varios millones fueron destinados al pago por impuestos financieros producto de contratos ficticios.



El ex jefe de Odebrecht en el Perú también indicó que hoy daría los nombres de los políticos que recibieron coimas y que tuvieron capacidad de decisión por encima del ex viceministro Jorge Cuba, actualmente recluido en el penal Piedras Gordas I por este caso.



Asimismo, Barata declaró al fiscal Pérez que en varias ocasiones recibió al ex presidente Alan García en su vivienda, cuando este era candidato y luego de que fuera elegido presidente de la República.



—Barata dará 4.000 folios de información—

El fiscal superior Rafael Vela, coordinador del equipo especial del Caso Lava Jato, informó ayer que Jorge Barata se ha comprometido a entregar más de 4.000 folios de información sobre los pagos ilícitos que Odebrecht realizó en el Perú.



“El señor Barata se ha comprometido con entregar más de 4.000 folios de información proveniente de Drousys y My Web Day en donde se detallan todas las operaciones de ruta del dinero y de pagos ilícitos efectuados por la empresa”, declaró Vela en Curitiba, donde se lleva a cabo el interrogatorio al ex jefe de Odebrecht en el Perú.



Cabe recordar que My Web Day y Drousys son los programas de la constructora brasileña que detallan los sobornos que pagaba.



“En el sistema se utilizan también modos de encriptamiento, modos subrepticios, porque se trata de procedimientos que la empresa tenía para ocultar la información, para evitar la persecución penal en un futuro. Se ha comprometido la empresa en que tan pronto termine el procesamiento, entregarán esos 4.000 folios”, acotó.



El coordinador del equipo especial manifestó además que estaba satisfecho con la diligencia de ayer con Jorge Barata.



“Ha sido bastante fluida, la colaboración del señor Barata ha sido sin restricciones. Ha respondido con detalle todas las preguntas que han sido formuladas”.



Barata declarará a los fiscales peruanos hasta este viernes 26.



AGENDA PARA HOY

Barata declará hoy a los fiscales peruanos sobre los casos Metro de Lima-Decretos de Urgencia, Miguel Atala y Alejandro Toledo -tramos 2 y 3 de la carretera Interoceánica Sur.