Patricia Donayre: “El Congreso necesita una Mesa Directiva distinta”

La congresista de Peruanos por el Kambio, Patricia Donayre, consideró que “el Congreso necesita una mesa directiva distinta” a la actualmente presidida por Daniel Salaverry y conformada solo con miembros de la bancada de Fuerza Popular.

Para la parlamentaria, que antes de ser oficialista perteneció a las filas de Fuerza Popular, la Mesa Directiva debería de ser integrada “por personas y partidos sin cuestionamientos”.

Donayre se pronunció de tal manera a raíz de la difusión, por parte de IDL-Reporteros, de más conversaciones del chat de Telegram llamado “La Botica”, en donde participan legisladores y dirigentes de Fuerza Popular.

Por ejemplo, se apreció que los congresistas Héctor Becerril y Milagros Salazar insultaron al presidente Martín Vizcarra durante la presentación del jefe del Estado, el pasado 28 de julio, ante el Congreso.

“Lo dijimos, una vez más lo repetimos: esta Mesa Directiva está más que deslegitimada. No puede seguir más. La figura de la licencia no existe, señor [Daniel] Salaverry, eso no lo aparta de haber sido elegido como representante de su bancada. Bancada cuyos chats revelan mucho”, refirió Donayre a través de Twitter.

Consultado al respecto por El Comercio, el vocero de PpK, Gilbert Violeta, dijo respetar la posición de Donayre y sostuvo que no hay una posición de la bancada al respecto. Adelantó, sin embargo, que su bancada abordaría el tema en la reunión que sostendrá el próximo lunes.

También apuntó que este lunes sesionaría la Junta de Portavoces a raíz de los diversos cuestionamientos hacia la Mesa Directiva.



Sin embargo, Violeta sostuvo que las críticas a Fuerza Popular no implican que la Mesa Directiva tenga que ser cambiada, pues las responsabilidades deben ser individualizadas.



“Y si hay responsabilidades que establecerse contra el señor Salaverry, pues tendrán que indicarse cuáles son los cargos que se le imputan, en qué ha consistido su inconducta al frente de la Mesa Directiva y a partir de eso determinar si el señor tiene que dar un paso al costado”, refirió.



Quien se pronunció en similar posición a la de Donayre fue también la legisladora Marisa Glave, de Nuevo Perú. “En las condiciones actuales es insostenible la permanencia de Fuerza Popular en la Mesa Directiva del Congreso. La licencia de Daniel Salaverry es insuficiente. La crisis política exige la renuncia de la Mesa Directiva en su conjunto”, aseveró vía Twitter.