El fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, negó haber participado en algún tipo de coordinación para que se modifiquen sus notas en el proceso de ratificación a cargo del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).

En declaraciones a radio Exitosa, Pedro Chávarry dijo que no tuvo ningún contacto con los ex consejeros del CNM o funcionarios vinculados al proceso de ratificación y precisó que éste último se realiza de manera electrónica.

"El postulante o el que pase por esta convocatoria lo hace de forma electrónica. Toda la documentación se presenta en el sistema. No hay una relación directa con consejeros ni funcionarios del CNM que son los que analizan y técnicamente revisan los nombramientos", comentó.

Pedro Chávarry sostuvo que las críticas por su ratificación como fiscal supremo se deben a un fallo en el sistema que se utiliza en el CNM y mencionó que su caso no fue el único.

"El error ha sido porque el sistema falló ese día y no solo conmigo, sino con todas las personas inmersas en esa convocatoria. Eso se regularizó ese mismo día. Lo dijo el director general del CNM, lo ha dicho el técnico que trabajó ese tema y también el procurador del CNM quien, con una resolución, ha dicho que se debe investigar y llamar la atención al funcionario que no tuvo la destreza para manejar el sistema", indicó.

El fiscal de la Nación reiteró que no tuvo contacto alguno con los trabajadores del CNM. "No tengo ningún acceso a los temas informáticos, no he tenido contacto con ninguno de ellos. Es más, cuando se produjo mi ratificación, me notificaron de forma electrónica", aseguró.

El Comercio tuvo acceso al testimonio que un testigo que labora en el CNM y a más documentos que dan nuevas luces sobre lo que sucedió el 28 de junio pasado en dicha institución. En ese momento, personal de informática del CNM alertó que las calificaciones de los magistrados Pedro Chávarry y Josué Pariona habían sufrido alteraciones, el primero por más de 10 puntos y el segundo por 0,5.

El caso de Chávarry llamó la atención porque de 69,22 pasó a tener 79,72 puntos, es decir, de Insuficiente a Bueno, según se cataloga en la Ley de la Carrera Fiscal.

“En los años que llevo trabajando en el Consejo Nacional de la Magistratura, nunca ha ocurrido un problema de cambio de notas con ningún magistrado”, declaró el 9 de octubre el abogado Miguel Montoya, trabajador de la Dirección de Evaluación y Ratificación de la entidad ante la Fiscalía Especializada en Crimen Organizado del Callao.

- Cuestiona informe en su contra -

Pedro Chávarry también se refirió a los cuestionamientos por su presunta participación en la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto y calificó el informe que advirtió que había testimonios que lo involucraban como una "patraña".

"Me van a disculpar los demás integrantes del Ministerio Público pero puedo calificar (ese informe) como una patraña [...] En el propio informe no hay ninguna justificación para que se me incluya en esta organización. No sé si existirá esta organización o no", señaló el fiscal supremo.

Para Pedro Chávarry, el informe que elaboraron las fiscales contra el crimen organizado del Callao "obedece a un direccionamiento para desprestigiarme".

"Tengo la oportunidad de cambiar a esas fiscales que son provisionales, pero no lo hago para que no se piense que quiero limpiarme o apartarme de una investigación", comentó en referencia a las fiscales Sandra Castro y Rocio Sánchez.