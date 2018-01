Proyecto que prohíbe publicidad estatal fue pasado al pleno

La Junta de Portavoces del Congreso aprobó ayer, mientras juraba el llamado Gabinete de la reconciliación en Palacio de Gobierno, exonerar del trámite de comisión al proyecto de ley 2133, presentado por el parlamentario aprista Mauricio Mulder, que propone prohibir toda publicidad del Estado en los medios de comunicación privados.

El acuerdo fue respaldado por las bancadas de Fuerza Popular, Alianza para el Progreso y el Apra, como consta en la firma de sus representantes en el acta.

En diálogo con El Comercio, la vocera alterna del fujimorismo, Milagros Salazar, indicó que su agrupación no tiene una posición colegiada sobre la iniciativa de Mulder.

“Se requiere de un análisis con cabeza fría, porque no toda la publicidad del Estado es mala, siempre es necesaria, pero si está bien direccionada y si va a tener un impacto en la población. El presupuesto del Estado en publicidad no debe ser manejado con otra intención”, manifestó.

A título personal, Salazar señaló que el proyecto de Mulder no debe ser aprobado como está, pero sí se mostró a favor de regular el gasto público en este sector.

“¿Cómo mide el Estado el impacto de la publicidad que contrata? Por ejemplo, hay cifras sobre si se redujo la anemia o los casos del dengue a raíz de la información expuesta. No solo se trata de poner publicidad por poner, esa publicidad debe tener un mensaje y una respuesta”, refirió.

“Definitivamente, no creo que se deba prohibir [toda la publicidad del Estado], porque cada región tiene sus problemas y estos son diferentes, el Estado no llega a todo el país y de alguna manera la publicidad y los medios ayudan y facilitan a llevar un mayor acceso a la población, no podemos desconocer eso”, acotó.

“Ponerlo a debate es irresponsable”

Desde la bancada de Peruanos por el Kambio, su portavoz alterno Juan Sheput dijo que poner a debate el proyecto de Mulder sin que exista un dictamen en comisión “es irresponsable”.

“Desde mi punto de vista personal, considero que debe encontrarse un modelo que no perjudique de plano la necesidad de informar del gobierno”, señaló.

El ex ministro de Trabajo también recordó que el gobierno que hizo mayor gasto en publicidad en medios de comunicación fue el segundo de Alan García (2006-2011).

“En todo caso este tema merece una discusión profunda, porque [de aprobarse el proyecto como está] mutilaría la capacidad del gobierno de informar adecuadamente. Está bien que algunos congresistas sean tuiteros pero para informar 300 caracteres no es suficiente”, subrayó.

Los datos

A pesar de que Mauricio Mulder expuso su proyecto en la Comisión de Transportes y Comunicaciones, esta no dio un dictamen.

A fines de noviembre, la primera ministra, Mercedes Aráoz, consideró una “mala idea” el proyecto de Mulder e indicó que durante el segundo gobierno aprista se reguló el gasto en este sector.