Ricardo Belmont: “Ningún candidato debe ser excluido"

Ricardo Belmont (Perú Libertario) intentará retornar al sillón municipal de Lima, luego de 23 años. El presentador de televisión, quien fue alcalde de la capital entre 1989 y 1995, afirmó que el transporte debe ser declarado en emergencia e indicó que, de resultar elegido, revisará todos los contratos que se hicieron “a espaldas” de la ciudadanía.

— Usted ha sido alcalde de Lima en dos oportunidades. ¿Por qué busca una tercera administración?

Postulo porque el plan metropolitano se quedó inconcluso, se maquilló la ciudad y no se fue a los temas de profundidad, no se hicieron las obras viales que Lima necesitaba. Hoy día Lima necesita por lo menos 10 o 15 intercambios viales, necesita resolver el problema del tránsito y de la seguridad ciudadana y eso está en el plan metropolitano que yo dejé en 1995.

— ¿Y cuáles son los ejes de ese plan metropolitano?

Uno de los ejes de este plan es el desarrollo de Lima ante el crecimiento demográfico que ha tenido en los últimos años. ¿Cómo es posible que una ciudad como Lima, con los pocos servicios que tiene, pueda compensar un crecimiento sostenido, donde prácticamente se incorpora un Chimbote todos los años?

— ¿Cuáles serán las medidas concretas que aplicará para reducir la inseguridad en Lima?

La inseguridad es un factor social muy complejo en el que tiene que intervenir el Ministerio del Interior y también la Municipalidad de Lima en términos de apoyo. Pero si no hay esa conjunción de propósitos dentro de un plan, el alcalde, con la legislación que existe actualmente, no puede hacer mucho [por la seguridad], puede poner cámaras, puede contratar a serenos, pero no es suficiente.

— Usted afirma que el alcalde debe ser un apoyo para el Ministerio del Interior. ¿No debe liderar la política de seguridad en Lima?

El alcalde puede liderar, nosotros en efecto lo hicimos en la época más difícil cuando en Lima había terrorismo y una desocupación masiva en los noventa. Sin embargo, pudimos resolver por la buena fe en la primera parte de mi administración que existía con el gobierno [de Alberto Fujimori]. En mi segundo período [al frente de la municipalidad], el gobierno se ensañó con Lima.

— Usted le heredó a Alberto Andrade los ambulantes del Mercado Central y Mesa Redonda. ¿Por qué no los retiró durante sus dos administraciones?

Porque a Andrade le dieron una ley para que lo haga, Fujimori le dio una ley a Andrade para que los retire, [en mi gestión] dio una ley en contra de la municipalidad diciendo que todos los trabajadores tenían el derecho a usar las calles, es el Gobierno Central el que me perjudicó, todo el mundo lo sabe.

— ¿Es necesaria una autoridad única de transporte? ¿Por qué?

Es necesario declarar el transporte en emergencia, porque el transporte está en emergencia, se debieron hacer 15 [intercambios viales] como El Trébol en los últimos años así como puentes. No se ha cumplido el plan metropolitano de Lima que contemplaba incluso que la Vía Expresa fuera hasta San Juan de Miraflores. Tampoco se hizo.

— ¿Está a favor de revisar el contrato de concesión del Metropolitano? ¿Se justifica el eventual alza de precios?

Vamos a revisar todas las concesiones que se han hecho a espaldas de la gente […] Los contratos deben ser expuestos a la opinión pública para que la gente sepa que las obras que se hicieron han costado mucho por las adendas y se han hecho en tiempos prácticamente perversos. Nosotros hicimos la avenida Universitaria en un año, 17 kilómetros a un costo tal y sin adendas.

— ¿Qué tipo de mejoras puede introducir al Metropolitano?

Para mí, el Metropolitano fue un desastre, lo dije desde el primer día. En el Metropolitano se han puesto buses donde ya había buses y se han achicado las pistas de la Vía Expresa, que no estaban hechas para poner esos inmensos paraderos, hoy los buses entran con las justas. Cualquier día puede haber una desgracia tremenda, porque los buses van rozando los sardineles. El Metropolitano, así como se concibió, nunca debió hacerse y al costo que se hizo se pudieron hacer 20 obras de infraestructura más importantes.

— Según la última encuesta de El Comercio-Ipsos, usted está en el segundo lugar de las preferencias con 10%. ¿Renzo Reggiardo es su principal contendor?

Respeto a todos los contendores, pero yo no pienso en los contendores, nunca pensé en los contendores, pienso cómo se informa y cómo se desinforma, pienso que la mejor encuesta es la de la calle y pienso que Renzo Reggiardo, con todo respeto, no tiene la experiencia necesaria para manejar la ciudad de Lima.

— Usted, en su primera gestión en Lima, no tenía experiencia. No había sido alcalde antes ni tampoco parlamentario…

Sin duda [Reggiardo] puede ser un excelente alcalde también, pero yo digo que no tiene la experiencia que yo tengo, vamos a poner las palabras bien, no tiene la experiencia que yo tengo. Y las encuestas son muy relativas. Como dicen los encuestadores, son una foto del momento, pero hay que ver dónde se toma la foto también.

— ¿Reggiardo debe ser excluido de la elección por no haber declarado una empresa en Panamá?

No, yo pienso que ningún [candidato] debe ser excluido, ojalá ninguno sea excluido, que todos puedan participar […] No quiero que ninguno se retire, todos son personas que tienen el derecho de participar como ciudadanos y pienso que se cometen errores también cuando uno hace las fichas [de inscripción]. A nosotros nos han sacado a más de siete [candidatos a alcaldes] por errores diminutos. No estoy en capacidad para pedir que a un competidor se le saque de la cancha por el mero trámite de no haber informado lo que el jurado le pedía.

— Para usted, ¿Luis Castañeda Lossio ha sido un buen alcalde? ¿Por qué?

Nosotros tuvimos seis años [de gestión en Lima], la mitad del tiempo [de Castañeda]. En la mitad del tiempo hicimos más obras y con menos plata que Castañeda. No juzgo si fue un buen alcalde, eso le corresponde a la gente. Pero sí puedo decir que en seis años hice más obras que Castañeda, que tuvo 12 años [en la Municipalidad de Lima].

— ¿En una eventual administración suya continuará el parque “Héroes de la democracia”?

Hay que priorizar los costos, hay un factor equis que yo no conozco. ¿En qué situación está la Municipalidad de Lima? Lo primero que hay que saber es en qué se va a invertir la plata. Lima está en emergencia, es una ciudad que tiene más habitantes que Panamá y Nicaragua juntos, es un país dentro de otro país y hay que estudiar la cosa con mucha más seriedad que hablar de maquillaje, acá no se trata de maquillar.

— ¿Cuáles son las coincidencias que usted tiene con Perú Libertario, el partido de Vladimir Cerrón?

Las coincidencias son que los dos queremos trabajar por los distritos más pobres, los dos sabemos que hay 14 distritos [en Lima] que están prácticamente abandonados a su suerte y ahí es donde nosotros vamos a invertir la mayor parte del presupuesto, lo hicimos en los noventa.

— ¿Perú Libertario no es un vientre de alquiler para su candidatura, tras no lograr inscribir a su movimiento Obras?

A mí esa palabra no me gusta, a mí lo que me gusta es que hemos hecho una unidad para trabajar juntos.

“El Perú es el único país donde los venezolanos entran en tropel”

(Foto: Rolly Reyna/ Video: El Comercio)

— El Reniec ha señalado que solo 26 extranjeros votarán en estas elecciones. De ellos, solo uno es venezolano. ¿Por qué usted afirmó que un millón de venezolanos irían a las urnas?

Yo no dije que un millón de venezolanos iban a ir a las urnas…

— Tengo el video con sus declaraciones, se lo puedo enseñar…

Enséñamelo, el contexto mío fue de una noticia que salió en el periódico, de una entrevista que le realizaron a un especialista de la Reniec que decía que iban a llegar un millón de venezolanos a fin de año.

Por medio de su cuenta de Facebook, Belmont indicó lo siguiente:

“El Partido Aprista en su local ha izado el pabellón nacional de Venezuela en homenaje a estos venezolanos que han venido a trabajar al Perú, a quitarle trabajo a los peruanos, esa es la verdad del asunto, más de un millón de venezolanos vendrán de aquí a fin de año con todos los beneficios que un peruano tiene. Es decir, este operativo pensado, planeado, tiene un objetivo: darle el voto a los venezolanos en estas elecciones, más de un millón de venezolanos votarán en estas elecciones, que tienen los beneficios que los peruanos no tienen en un país donde no hay justicia, donde llegan los extranjeros y se apoderan del poder político, porque ya tienen el derecho al voto, esto es una conspiración contra la democracia en el Perú”.

Tras ver el video, el candidato señaló:

Okey en ese contexto que yo explicaba cabía esa reflexión, porque eso fue lo que salió en el periódico, en las redes sociales, esa información la dieron todos los medios de comunicación.

— Los medios de comunicación pudieron haber informado que al Perú iban a llegar un número de venezolanos, pero no que iban a tener derecho al voto. Usted afirma textualmente que podrán votar en octubre…

Se hablaba de que iban a tener derecho al voto y eso estuvo en todas las redes sociales y en todos los periódicos, yo me basé en la información de ese día. Si nos remontamos a ese momento, la invasión venezolana, como yo le llamo, se daba públicamente en una página entera en El Comercio, donde decían exactamente lo que estoy diciendo: a fin de año llegarán un millón de venezolanos.

— Es diferente decir que van a llegar un millón de venezolanos al Perú, a que van a votar.

¿Usted los ha visto en las marchas? ¿Por qué están marchando? Vamos a analizar estas palabras. ¿Por qué estos venezolanos han estado en las marchas de los partidos? Yo no les tengo nada a los venezolanos si vienen a trabajar, a invertir. Si viene gente de capacidades extraordinarias, bienvenidos, que las empresas los contraten. Lo que yo dije en un contexto es la preocupación de la ciudadanía, en el sentido de que les están quitando el trabajo a los peruanos.

— ¿No apela a una campaña xenófoba en contra de los venezolanos para ganar votos?

En absoluto, porque como usted me lo está planteando, al contrario, estoy perdiendo votos. Usted me está poniendo a mí que soy un xenofóbico cuando lo que yo desprecio es al peruano ladrón, al venezolano delincuente o al chileno que viene aquí a hacerse dueño de las empresas que ya están establecidas en el Perú, donde nos costó tanto hacerla y ahora manejan los servicios públicos. No tengo nada contra el inversionista y las personas que vienen a trabajar honestamente al Perú, vamos a poner los puntos sobre las íes.

— ¿No cree que se equivocó al momento de dar estas declaraciones sobre los venezolanos?

Todos nos equivocamos, especialmente cuando hacemos programas en base a información del día.

— El Comercio nunca informó que un millón de venezolanos podía votar en octubre.

No, no lo dijo, El Comercio lo que publicó fue una entrevista a un personaje importante cuyo nombre en este momento no me acuerdo, donde decía que la migración va a este ritmo y que a fin de año llegarán un millón de venezolanos. Yo partí del principio que somos el único país, porque esto no sucede ni en Chile ni en Argentina, al que entran los venezolanos en tropel invadiendo las calles y creando problemas enormes, que están en todas las redes [sociales], donde hay agresiones y asaltos que se están produciendo por esta migración que no ha tenido ningún control y que ahora recién van a empezar a controlarla cuando ya entraron.