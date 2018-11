Úrsula Letona renuncia a la bancada de Fuerza Popular

La congresista Úrsula Letona anunció esta tarde su renuncia a la bancada de Fuerza Popular aduciendo que no va a permitir que se le use "de pretexto para pretender dividir" a sus colegas. La decisión se da a conocer luego de que Yeni Vilcatoma pidiera su expulsión.



Letona comentó su decisión a la lideresa del partido, Keiko Fujimori, al visitarla este miércoles en el penal Anexo de Mujeres de Chorrillos, donde cumple 36 meses de prisión preventiva.

Consultada en RPP sobre las razones de su renuncia, Letona no se refirió expresamente a Yeni Vilcatoma, pero aseveró: “Yo no me voy a constituir en un obstáculo, mucho menos en un pretexto para que personas que en búsqueda del poder, que yo no busco, no pretendo, puedan generar conflictos al interior de la bancada. Mi actitud al interior de la bancada siempre ha sido la búsqueda de la unidad”.

Pese a esas expresiones, Úrsula Letona evitó precisar nombres y agregó que su experiencia en la bancada fue positiva.

"Lo que no voy a ser es un pretexto. No sé si es un grupo, si es uno o cien. Lo que no voy a permitir es que se me use de pretexto para dividir a mis colegas. No voy a especular, no voy a hablar nada de la parte interna. Estoy segura que la bancada superará estos momentos y saldrá fortalecida trabajando en la unidad", señaló también.

En tanto, ratificó que aunque esté fuera de la bancada seguirá colaborando en todo lo que sea positivo para el país.

Reiteró también que la bancada se descuidó en seguir trabajando reformas y entró en el "círculo vicioso de la confrontación". Pero destacó que luego se haya expresado la posición de ser un grupo más propositivo, de más coincidencias en vez de diferencias.

—Sobre denuncia de Vilcatoma—

Vilcatoma, a través de un oficio enviado al vocero de Fuerza Popular, había solicitado que Úrsula Letona sea expulsada de la bancada por haber usado "todo su poder" para lograr el archivo de la moción de la Comisión de Fiscalización que buscaba investigar presuntas irregularidades" en Prom-Perú.



Para Letona, la denuncia de Yeni Vilcatoma es absurda y no tiene ningún asidero.



"No voy a calificar la conducta de la congresista Vilcatoma. Los conflictos que ella ha podido tener conmigo u otros colegas quedarán en la opinión pública y la bancada como un tema anecdótico", refirió.