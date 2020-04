La situación económica en el Perú debido a la propagación de la COVID-19 es aún algo incierta. Sin embargo, mantener seguro nuestro dinero nos ayudará a hacer frente a posibles eventualidades y lograr que nuestra estabilidad no se vea afectada. Según datos de la Asociación de Bancos del Perú (Asbanc), solo 4 de cada 10 peruanos optan por tener su dinero en alguna entidad financiera, es decir, más de la mitad se expone a diversas situaciones de riesgo, como son los robos, pérdidas e incluso estafas.

Hay que tomar en cuenta que guardar tu dinero en el banco es la solución más segura. En especial si por la coyuntura cuentas con mayor liquidez: sea que hayas accedido al beneficio del retiro parcial de tu CTS o a una parte de tu fondo de pensiones (AFP).

Recuerda que al estar bancarizado no sólo podrás administrar mejor tu dinero, sino también obtener otros beneficios. “Con la bancarización se puede generar un historial crediticio, que a mediano plazo permite acceder a otros productos bancarios como tarjetas de crédito, préstamo de consumo, vehicular, e hipotecario", dice Javier Swayne, Head de Retail Funding Productos and Asset & Wealth Management del BBVA Perú. Además, por medio de la bancarización las personas pueden recibir los bonos de ayuda social que ha lanzado el Gobierno por la COVID-19.

Una cuenta para ti

En este contexto, el BBVA ofrece la Cuenta Independencia BBVA, una solución para guardar tu dinero de forma segura y rápida. “Esta es una alternativa perfecta para las personas que no están bancarizadas, ya que no necesita un monto mínimo de apertura y no tiene costo de mantenimiento”, afirma Swayne.

El ejecutivo agrega que los beneficios son amplios: “Te permite hacer operaciones como retiros, depósitos y transferencias de manera ilimitada sin ningún cobro de comisiones en ventanilla, Agentes Express o cajeros automáticos. Finalmente, cabe destacar que la Cuenta Independencia BBVA brinda retiros libres en cajeros de otros bancos a nivel nacional durante el estado de emergencia, como una medida de apoyo en medio de esta coyuntura.

Para acceder no necesitas contar con alguna cuenta bancaria, ya que puedes crearla a través de la web en menos de tres minutos. Descubre qué otros beneficios tiene la Cuenta Independencia BBVA:

Traslada tus fondos

Si cuentas con fondos en otros bancos (Interbank y Scotiabank) y quieres realizar la trasferencia a tu Cuenta Independencia BBVA, solo debes utilizar Plin dentro de la App Banco Móvil del BBVA. Sin necesidad de usar números de cuenta o códigos interbancarios, con tu número de celular puedes hacer tus transferencias de forma inmediata y sin costo a nivel nacional, incluso a otras personas con cuentas en esos bancos.

Si deseas más información de la Cuenta Independencia BBVA, puedes ingresar a www.bbva.pe y descubrir todos los beneficios que BBVA tiene para ti.

PUBLIRREPORTAJE