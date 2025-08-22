Viajar es sinónimo de libertad. Es descubrir culturas, recorrer nuevos destinos, vivir experiencias que enriquecen y, al mismo tiempo, estar cerca de quienes más importan. En ese camino, la conexión se convierte en una herramienta indispensable: para orientarse, compartir momentos o simplemente mantener la comunicación.

Esa cercanía, incluso a miles de kilómetros de distancia, es la que Claro ha buscado garantizar. Su compromiso con el usuario se refleja no solo en la cobertura que ofrece, sino también en la atención que brinda y en el acompañarlos en sus recorridos por distintas partes del mundo.

VIAJAR CONECTADO Y CON TRANQUILIDAD

Durante años, viajar con el celular encendido significaba temer a las facturas por roaming. Hoy, ese mito quedó atrás. Con los planes de Cobertura Internacional de Claro, puedes llamar y navegar como si estuvieras en el Perú, sin pagar de más.

La cobertura abarca más de 30 países. Con el Plan Max 29.90, los usuarios pueden usar parte de su plan en 17 destinos de Latinoamérica, como Argentina, Brasil, Chile, México o Uruguay. En lugares como Bolivia, Colombia y Ecuador, es posible utilizar todos los minutos, gigas y SMS incluidos.

Para quienes buscan ampliar horizontes, el Plan Max Ilimitado desde 69.90 incluye Estados Unidos y Canadá, mientras que el Plan Max Ilimitado 289.90 suma 16 países de Europa.

PLANES Y DESTINOS QUE AMPLÍAN TU MUNDO

La cobertura internacional de Claro también está disponible para clientes prepago, que pueden comunicarse en 16 países de Latinoamérica utilizando sus recargas. En todos los casos, la activación es simple: al llegar al destino, basta con encender la “Itinerancia de datos” en el equipo y empezar a disfrutar del servicio.

Además de navegar, los clientes pueden realizar y recibir llamadas, así como enviar y recibir SMS desde diversos destinos. Los mensajes entrantes no generan costo, lo que asegura que la comunicación siga fluyendo para coordinar itinerarios, resolver imprevistos o compartir experiencias en tiempo real.

Estar conectado durante un viaje no solo brinda tranquilidad, sino que también permite aprovechar cada momento para compartir tus experiencias. Es la manera en que Claro reafirma su presencia en la vida de sus clientes: acompañándolos en cada paso, estén donde estén. Para más información sobre planes, cobertura y beneficios, ingresa a www.claro.com.pe y lleva tu experiencia digital al siguiente nivel.

Reportaje Publicitario