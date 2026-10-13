El ansiado remake de “Magic Knight Rayearth” (Las Guerreras Mágicas), obra icónica del colectivo CLAMP, ha iniciado con pie firme su emisión dentro de la temporada de Primavera 2026 en Crunchyroll. Tras el choque de nostalgia que representó el primer capítulo, la atención de los fans se centra en el Capítulo 2, programado para estrenarse este miércoles 14 de octubre.

Hora confirmada de estreno: ¿A qué hora sale el Capítulo 2?

El nuevo episodio estará disponible en simuldub / simulcast en la plataforma a través de los siguientes horarios aproximados según tu región:

México: 08:45 AM.

08:45 AM. Costa Rica: 08:45 AM.

08:45 AM. El Salvador: 08:45 AM.

08:45 AM. Colombia: 09:45 AM.

09:45 AM. Perú: 09:45 AM.

09:45 AM. Ecuador: 09:45 AM.

09:45 AM. Chile: 10:45 AM.

10:45 AM. Venezuela: 10:45 AM.

10:45 AM. Bolivia: 10:45 AM.

10:45 AM. Argentina: 11:45 AM.

11:45 AM. Uruguay: 11:45 AM.

11:45 AM. España (Peninsular): 04:45 PM.

Cómo y dónde ver “Magic Knight Rayearth” en Crunchyroll

El anime estará disponible de manera exclusiva para todo el mundo (fuera de Asia) a través de la plataforma Crunchyroll. Para poder disfrutar del primer capítulo en calidad HD tan pronto como sea publicado, requerirás una suscripción activa a los planes Fan o Mega Fan del servicio.

Crunchyroll también ha confirmado que la serie contará con opción de doblaje al español latino e inglés, cuyos episodios doblados se irán sumando progresivamente a la plataforma a lo largo de la temporada de otoño 2026.

Para ver el episodio de estreno de forma directa:

Ingresa a la aplicación de Crunchyroll en tu Smart TV, dispositivo móvil, consola o navegador web. Busca “Magic Knight Rayearth (2026)” en la barra de navegación. Agrega la serie a tu “Mi Lista” para recibir alertas de cada nuevo episodio emitido semanalmente.

Sinopsis oficial del anime

Durante una excursión escolar a la icónica Torre de Tokio, tres chicas de secundaria de escuelas completamente distintas cruzan sus miradas por mera casualidad. Ellas son Hikaru Shidou, Umi Ryuuzaki y Fuu Hououji. Sin embargo, la rutina estudiantil se rompe súbitamente cuando una cegadora luz envuelve el mirador y una misteriosa voz suplica por ayuda.

Las tres jóvenes son transportadas mágicamente a través de los cielos hasta llegar a Cephiro, un mundo de fantasía cuya estabilidad depende únicamente de la voluntad del “Pilar”. La Princesa Emeraude, el Pilar de Cephiro, ha sido secuestrada por el Sacerdote Zagato, sumiendo al reino en el caos y liberando temibles criaturas. Para regresar a casa, Hikaru, Umi y Fuu deberán aceptar su destino como las legendarias Caballeras Mágicas, despertar a los ancestrales Dioses Runas (Rune Gods) y salvar Cephiro antes de que colapse por completo.

Personajes principales y elenco de voces

La nueva versión cuenta con un reparto estelar de actores de voz que combinan frescura y experiencia dentro de la industria del anime:

Hikaru Shidou (Seiyuu: Rie Takahashi): De personalidad enérgica, infantil y decidida. Su elemento es el Fuego. Rie Takahashi toma las riendas del personaje principal para imprimirle la fuerza y emotividad que la caracterizan.

De personalidad enérgica, infantil y decidida. Su elemento es el Fuego. Rie Takahashi toma las riendas del personaje principal para imprimirle la fuerza y emotividad que la caracterizan. Umi Ryuuzaki (Seiyuu: Ayane Sakura): Una joven elegante, alta y apasionada del esgrima. Su elemento es el Agua. Aunque al principio es la más escéptica con respecto a quedarse en Cephiro, su lealtad no tiene límites.

Una joven elegante, alta y apasionada del esgrima. Su elemento es el Agua. Aunque al principio es la más escéptica con respecto a quedarse en Cephiro, su lealtad no tiene límites. Fuu Hououji (Seiyuu: Wakana Maruoka): Inteligente, serena y amante del tiro con arco. Su elemento es el Viento. Aporta el balance analítico y la amabilidad al trío.

Inteligente, serena y amante del tiro con arco. Su elemento es el Viento. Aporta el balance analítico y la amabilidad al trío. Princesa Emeraude (Seiyuu: Saori Hayami): El Pilar que mantiene el orden y la belleza en Cephiro gracias a sus continuas oraciones.

El Pilar que mantiene el orden y la belleza en Cephiro gracias a sus continuas oraciones. Sacerdote Zagato (Seiyuu: Yuki Ono): El antagonista principal que ha encerrado a la Princesa Emeraude, provocando la desestabilización del reino.

El antagonista principal que ha encerrado a la Princesa Emeraude, provocando la desestabilización del reino. Mokona (Seiyuu: Mika Kikuchi): La emblemática y adorable criatura blanca con una gema roja que guía a las tres chicas en su viaje.

Ficha técnica de Magic Knight Rayearth (2026)