El fútbol juvenil japonés regresa a las pantallas con el esperado estreno de la Temporada 2 de “Ao Ashi”. Tras la gran recepción de su primera entrega, la adaptación del manga escrito e ilustrado por Yugo Kobayashi retoma la historia de Ashito Aoi en su camino por convertirse en futbolista profesional. Aquí te contamos todos los detalles sobre el lanzamiento del primer capítulo de esta nueva etapa.

A qué hora se estrena el capítulo 1 de la Temporada 2 de “Ao Ashi”

El capítulo 1 de la Temporada 2 de Ao Ashi se estrena oficialmente este domingo 4 de octubre de 2026. La emisión dará inicio en la televisión japonesa y llegará de manera simultánea a las plataformas de streaming globales pocas horas después.

México: 10:00 AM.

10:00 AM. Costa Rica: 10:00 AM.

10:00 AM. Guatemala: 10:00 AM.

10:00 AM. Perú: 11:00 AM.

11:00 AM. Colombia: 11:00 AM.

11:00 AM. Ecuador: 11:00 AM.

11:00 AM. Chile: 12:00 PM.

12:00 PM. Venezuela: 12:00 PM.

12:00 PM. Bolivia: 12:00 PM.

12:00 PM. Argentina: 1:00 PM.

1:00 PM. Uruguay: 1:00 PM.

1:00 PM. Brasil: 1:00 PM.

1:00 PM. España: 6:00 PM.

¿Dónde ver el episodio 1 de la Temporada 2 online?

El anime de “Ao Ashi” se emitirá en exclusiva a través de Crunchyroll para Latinoamérica y España. La plataforma transmitirá la temporada mediante el formato de simulcast, lo que significa que el episodio estará disponible en versión original con subtítulos en español a la par de su transmisión en Japón. Posteriormente, se espera la confirmación de la fecha para el doblaje al español latino de esta nueva tanda de episodios.

Cómo ver “Ao Ashi” en Crunchyroll

Para ver la Temporada 2 de “Ao Ashi” de manera legal y en alta calidad a través de Crunchyroll, solo debes seguir estos pasos:

Crear o ingresar a tu cuenta de Crunchyroll

Entra a la página oficial de Crunchyroll o descarga la app en tu Smart TV, teléfono (iOS/Android), consola (PS4, PS5, Xbox) o dispositivo de streaming (Fire TV, Roku, Chromecast). Haz clic en “Iniciar sesión” o crea un perfil nuevo ingresando tu correo electrónico y una contraseña.

Acceder al pase Premium (Simulcast)

Los episodios de estreno simulcast (disponibles apenas horas después de transmitirse en Japón) requieren de una membresía activa:

Si ya eres usuario Premium: Solo asegúrate de tener tu suscripción al día ( Fan o Mega Fan ).

Solo asegúrate de tener tu suscripción al día ( o ). Si eres usuario nuevo: Puedes activar la prueba gratuita de 7 días de Premium :

Puedes activar la :

Buscar la serie y reproducir el capítulo

Dirígete a la barra de búsqueda e ingresa “Ao Ashi” (o “Aoashi”). Selecciona la ficha de la serie y asegúrate de elegir la Temporada 2. El Capítulo 1 aparecerá en la lista de episodios. Configura el idioma de reproducción: Audio: Japonés (Original). Subtítulos: Español (Latinoamérica) o Español (España).

Sinopsis

La historia retoma justo donde terminó la primera entrega: Ashito Aoi continúa adaptándose a su nuevo rol como lateral izquierdo dentro de la plantilla del Tokyo Esperion FC. En este nuevo arco, la exigencia táctica aumentará considerablemente a medida que el equipo enfrente rivales de nivel nacional en la Premier League juvenil.

Ashito deberá perfeccionar su visión espacial del campo y consolidar su capacidad para leer las jugadas, al mismo tiempo que lidia con la intensa competencia interna dentro del club.

Guía y calendario de episodios

La segunda temporada contará con un total de 24 episodios divididos en dos partes (cuatrimestres consecutivos). A continuación se muestra la programación estimada para los primeros capítulos:

Episodio 1: 4 de octubre de 2026

4 de octubre de 2026 Episodio 2: 11 de octubre de 2026

11 de octubre de 2026 Episodio 3: 18 de octubre de 2026

18 de octubre de 2026 Episodio 4: 25 de octubre de 2026

25 de octubre de 2026 Episodio 5: 1 de noviembre de 2026

Los episodios se estrenarán semanalmente cada domingo en la plataforma.

Ficha técnica del anime