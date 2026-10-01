El esperado regreso de uno de los animes más aclamados de los últimos años ya tiene fecha definitiva. Este 2 de octubre, la plataforma de streaming Crunchyroll estrena el capítulo 1 de la Temporada 3 de “Los diarios de la boticaria” (Kusuriya no Hitorigoto), marcando el arranque oficial de la temporada de anime de otoño.

Tras el impacto de sus entregas previas, la astuta boticaria Maomao y el enigmático Jinshi vuelven a la pantalla con nuevas intrigas palaciegas, enigmas medicinales y conspiraciones en la Corte Posterior.

¿A qué hora y dónde ver el capítulo 1 de la Temporada 3 de “Los diarios de la boticaria”?

El capítulo 1 de esta nueva entrega se transmitirá de forma exclusiva a nivel global a través de Crunchyroll en formato simulcast, poco después de su emisión en la televisión japonesa. Los horarios habituales de estreno en la plataforma quedan distribuidos de la siguiente manera:

México: 08:00 AM

08:00 AM Guatemala: 08:00 AM

08:00 AM Honduras: 08:00 AM

08:00 AM Costa Rica: 08:00 AM

08:00 AM Colombia: 09:00 AM

09:00 AM Perú: 09:00 AM

09:00 AM Ecuador: 09:00 AM

09:00 AM Panamá: 09:00 AM

09:00 AM Venezuela: 10:00 AM

10:00 AM Bolivia: 10:00 AM

10:00 AM República Dominicana: 10:00 AM

10:00 AM Argentina: 11:00 AM

11:00 AM Chile: 11:00 AM

11:00 AM Uruguay: 11:00 AM

11:00 AM España: 16:00 PM

Guía de episodios: ¿Cuántos capítulos tendrá la Temporada 3?

Siguiendo el esquema de producción de las entregas anteriores, esta tercera temporada contará con un total de 24 episodios divididos en dos partes (cours):

Parte 1: Se emitirá semanalmente desde este 2 de octubre durante la temporada de otoño.

Se emitirá semanalmente desde este 2 de octubre durante la temporada de otoño. Parte 2: Llegará en las temporadas posteriores para completar el arco adaptado.

Cada capítulo tendrá una duración aproximada de 23 minutos.

¿Cómo y dónde ver el capítulo 1 de la Temporada 3 de “Los diarios de la boticaria”?

Todos los capítulos serán transmitidos vía Crunchyroll. Para ver el estreno del episodio 1 de la Temporada 3 de manera legal, segura y en alta definición, debes seguir estos pasos:

Plataforma oficial: El anime se transmite de forma exclusiva a través de Crunchyroll, el servicio de streaming con los derechos de distribución oficial para Latinoamérica y España. Registro y suscripción: Ingresa a la app o al sitio web de Crunchyroll desde tu Smart TV, smartphone, consola de videojuegos o PC. Necesitarás contar con una suscripción activa (plan Fan o Mega Fan) para acceder a los episodios en modalidad simulcast el mismo día de su emisión en Japón. Audio y subtítulos: El primer capítulo estará disponible desde su hora de lanzamiento en idioma original (japonés) con subtítulos en español. En las semanas posteriores se habilitará la opción de doblaje al español latino.

Tráiler oficial de la Temporada 3 de “Los diarios de la boticaria”

Sinopsis de la Temporada 3 de “Los diarios de la boticaria”

La historia arranca adaptando el volumen 5 de la novela ligera original. Tras las impactantes revelaciones sobre la verdadera identidad y estatus de Jinshi, la dinámica entre él y Maomao entra en una fase mucho más compleja.

En esta temporada, Maomao deberá aplicar sus agudos conocimientos en venenos y farmacología para resolver misterios que amenazan directamente la estabilidad política de la corte imperial. Además, la trama profundizará en secretos del pasado de la boticaria y en los peligros que acechan a quienes se acercan demasiado a los hilos del poder.

Ficha técnica de “Los diarios de la boticaria”