El calendario de feriados en Perú podría experimentar modificaciones a partir de 2027, luego de que el ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, ratificara la intención del Gobierno de trasladar al lunes los días festivos que coincidan con martes, miércoles, jueves o viernes. La iniciativa busca reducir las interrupciones en las actividades laborales durante la semana y mejorar la productividad, además de facilitar la planificación de las empresas y los servicios turísticos. Sin embargo, todavía no cuenta con un mecanismo legal que permita su aplicación, por lo que las nuevas fechas aún no están oficialmente establecidas. Conoce qué feriados serían trasladados si se concreta esta propuesta y qué aspectos siguen pendientes de definición.

¿QUÉ FERIADOS SERÍAN TRASLADADOS AL LUNES DURANTE 2027?

Si se concreta la iniciativa del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), seis feriados nacionales tendrían nuevas fechas durante 2027.

Esta sería la distribución prevista según el criterio anunciado:

San Pedro y San Pablo: pasaría del martes 29 al lunes 28 de junio.

pasaría del martes 29 al lunes 28 de junio. Día de la Fuerza Aérea del Perú: se trasladaría del viernes 23 al lunes 26 de julio.

se trasladaría del viernes 23 al lunes 26 de julio. Batalla de Junín: pasaría del viernes 6 al lunes 9 de agosto.

pasaría del viernes 6 al lunes 9 de agosto. Combate de Angamos: se trasladaría del viernes 8 al lunes 11 de octubre.

se trasladaría del viernes 8 al lunes 11 de octubre. Inmaculada Concepción: pasaría del miércoles 8 al lunes 6 de diciembre.

pasaría del miércoles 8 al lunes 6 de diciembre. Batalla de Ayacucho: se trasladaría del jueves 9 al lunes 13 de diciembre.

Cabe señalar que en diciembre surge una duda sobre la aplicación de esta medida, ya que el feriado de la Inmaculada Concepción, que corresponde al 8 de diciembre, y el de la Batalla de Ayacucho, celebrado el 9 de diciembre, serían trasladados al lunes 6. Esto provocaría que ambos descansos coincidan en una misma fecha, por lo que todavía no está claro cómo se resolvería esta situación

¿QUÉ DIJO EL MINISTRO DE ECONOMÍA SOBRE LA PROPUESTA?

Elmer Cuba explicó que el Ejecutivo busca evitar que los descansos interrumpan las actividades económicas a mitad de semana. Durante una entrevista con RPP, reiteró que los feriados comprendidos entre martes y viernes serían trasladados al primer día de la semana.

“Se ha decidido mover los feriados a los lunes. Cualquier feriado que caiga de martes a viernes se pasa al lunes para que no hagan tanto daño como un feriado a media semana”, manifestó.

¿QUÉ SE SABE SOBRE LA FECHA DE APLICACIÓN DE ESTA MEDIDA?

Aunque el ministro volvió a ratificar la iniciativa, esta todavía no tiene una norma que permita su ejecución ni un proyecto presentado ante el Congreso. La propuesta estuvo incluida en el pedido de facultades legislativas del Ejecutivo, pero fue retirada de las atribuciones que finalmente aprobó el Parlamento.

Por ello, todavía debe definirse el mecanismo legal necesario para implementar los cambios desde 2027, según explica Infobae.

¿POR QUÉ EL GOBIERNO QUIERE TRASLADAR LOS FERIADOS?

La iniciativa del Ejecutivo no responde únicamente a una reorganización del calendario, sino también a una preocupación por el impacto de los días libres en la economía nacional.

Según explicó Elmer Cuba, el reciente aumento de feriados puede afectar la productividad y los ingresos, especialmente de los trabajadores informales, quienes generalmente continúan laborando durante esas fechas.

Asimismo, Cuba adelantó que el Gobierno contempla reducir los días festivos a largo plazo, aunque no precisó cuáles podrían eliminarse. También señaló que reorganizar el calendario ayudaría al turismo, pues las empresas tendrían mayor previsibilidad para planificar sus servicios y operaciones.

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