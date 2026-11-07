MEF confirma cambios en los feriados de 2027: estos son los días que tendrán nuevas fechas en Perú | Foto: Pexels
MEF confirma cambios en los feriados de 2027: estos son los días que tendrán nuevas fechas en Perú | Foto: Pexels
Por Redacción EC

El calendario de feriados en Perú podría experimentar modificaciones a partir de 2027, luego de que el ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, ratificara la intención del Gobierno de trasladar al lunes los días festivos que coincidan con martes, miércoles, jueves o viernes. La iniciativa busca reducir las interrupciones en las actividades laborales durante la semana y mejorar la productividad, además de facilitar la planificación de las empresas y los servicios turísticos. Sin embargo, todavía no cuenta con un mecanismo legal que permita su aplicación, por lo que las nuevas fechas aún no están oficialmente establecidas. Conoce qué feriados serían trasladados si se concreta esta propuesta y qué aspectos siguen pendientes de definición.

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