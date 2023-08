Hace unos meses, “Boruto: Naruto Next Generations” se despidió de sus seguidores de forma temporal con un desenlace que nadie se imaginaba: la realidad fue alterada por completo y el protagonista se convirtió en uno de los peores villanos. Bajo esta premisa parte “Boruto: Two Blue Vortex”, el manga continuación de la historia.

En la nueva entrega, que es una especie de Naruto Shippuden, la Aldea Oculta entre las Hojas deberá enfrentarse a una nueva amenaza y nos mostrará a los personajes de Sarada y Kawaki como adultos y con grandes responsabilidades; además de mostrarnos a Shikamaru Nara como el noveno Hokage.

Este mes se reveló el primer capítulo de este nuevo manga, que ocasionó distintas reacciones por parte de sus aficionados, quienes se mostraron alegres por una nueva entrega de la historia; mientras que, por otra parte, algunos lectores expresaron su rechazo por los nuevos diseños de los protagonistas.

“¿Por qué Sarada va en tacones?”, “¿Por qué Kawaki parece salido de Cyberpunk 2077?”, ¿”Acaso Boruto se ha convertido en Tokyo Revengers”?, fueron algunos comentarios del público que generó debate en el fandom de la obra.

No obstante, esto no impidió los fanáticos sigan ansiosos por saber cómo continua la historia con el episodio 2. A continuación, te contamos cuando se estrena y cómo leerlo en español.

¿DÓNDE LEER EL CAPÍTULO 2 DE “BORUTO: TWO BLUE VORTEX” COMPLETO Y EN ESPAÑOL?

El próximo capítulo de Boruto: Two Blue Vortex estará disponible desde el próximo miércoles 20 de septiembre de 2023 desde las 5 de la tarde (hora española). Esto se debe a que “V Jump”, la revista responsable del manga, no realiza una publicación semanal como One Piece o similares, sino que presenta una publicación mensual.

Esta nueva parte, donde muchos esperan que la historia de Kishimoto e Ikemoto cuente con 50 páginas nuevas, se estrenará en los siguientes horarios:

Horario en la zona del Pacífico: 8 de la mañana.

Horario en la zona Central: 10 de la mañana.

Horario en la zona del Este: 11 de la mañana.

Apenas esté disponible el episodio 2 en todo el mundo, podrá encontrarse por completo en la plataforma Manga Plus, donde estará traducida al español, de forma legal y, sobretodo, completamente gratis, según informa Areajugones.

¿CUÁL ES LA SINOPSIS DE “BORUTO: TWO BLUE VORTEX”?

La sinopsis oficial de “Boruto: Two Blue Vortex” señala lo siguiente: “La memoria colectiva de la gente ha cambiado, y ahora la Villa de la Hoja va detrás de la vida de Boruto. Pese a las adversidades, alguien ha estado esperando junto a Sasuke después de abandonar la Villa”.

La historia de Boruto dara un importante paso para separarse de la sombra famosa de su padre. El manga escrito por el mismo creador de Naruto, Masashi Kishimoto, cambió de nombre para dar inicio a una importante nueva etapa.

El cambio de nombre de “Boruto: Naruto Next Generations” a “Boruto: Two Blue Vortex” va de la mano con lo que desean representar en la identidad de Boruto, para que pueda alejarse del pasado y consolidarse en su propio manga. La serie promete mantener a los fanáticos con nuevas historias llenas de emociones, sorpresas, acciones y aventuras ninja de principio a fin.

Mientras los seguidores esperan ansiosamente el regreso del manga, el anime de ‘Boruto’ ha estado en pausa desde marzo, pero con el retorno de ‘Boruto: Two Blue Vortex’, podríamos esperar noticias sobre la continuación del anime en un futuro cercano.