Los días feriados son de mucha utilidad para los peruanos. La gran mayoría aprovecha para descansar y renovar energías, sin embargo, otros también utilizan este momento para realizar algunas actividades que no pueden hacer en su rutina diaria. En este sentido, el próximo miércoles 7 de junio fue declarado feriado nacional con el objetivo de rendirle homenaje a la Batalla de Arica y el Día de la Bandera.

Dicho día se proclamó feriado el pasado 28 de abril por el Congreso de la República. Es así que el 7 de junio pasó a formar parte del resto de feriados, en los que tanto trabajadores estatales como privados tienen a su disposición un día libre.

Sin embargo, esta iniciativa legislativa todavía no ha sido aprobada por el Ejecutivo. A falta de ello, aun no se puede considerar el 7 de junio como un día no laborable para el sector público y privado.

Recordemos que, desde el pasado 28 de abril, esta ley fue aprobada por el Legislativo y la presidenta Dina Boluarte tuvo 15 días hábiles para promulgar la norma u observarla, pero esto todavía no se dio. Ahora, lo único que quedaría es que el Congreso le dé su aprobación por insistencia.

Si no llegara a ocurrir esta aprobación final, el próximo 7 de junio será día laboral normal, por lo que tampoco se producirán pagos es especiales a los trabajadores.

¿CUÁLES SON LOS FERIADOS QUE LE RESTAN AL 2023 EN PERÚ?

MAYO

Lunes 1 de mayo: Día del Trabajo (YA PASÓ) . Este es un día festivo a nivel internacional y se eligió esa fecha para conmemora una gran huelga obrera en Chicago en 1886 que buscaba el derecho de la jornada laboral de ocho horas.

JUNIO

Miércoles 7 de junio: Batalla de Arica y Día de la bandera. Se recuerda el acto heroico de Alfonso Ugarte, quien para impedir en la Batalla de Arica que las tropas enemigas capturen la bandera peruana, optó por aventarse al mar con ella.

Jueves 29 de junio: San Pedro y San Pablo. Esta festividad católica celebra a los apóstoles de Jesús que luego se volvieron en mártires y patronos de Roma.

JULIO

Viernes 28 de julio: Día de la Independencia. También conocido como Día Nacional, conmemora la firma de la Declaración de la independencia del Perú que se realizó en Lima en 1821 en la misma fecha.

Sábado 29 de julio: Celebración del Día de la Independencia. A modo de festejo, en el Perú se realiza una Gran Parada Militar en honor a las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del país.

AGOSTO

Domingo 6 de agosto: Batalla de Junín. Incluso después de la Declaración de la Independencia, hubo algunos enfrentamientos como esta batalla, que se efectuaron entre los realistas y los patriotas. En esta Batalla, luchó Simón Bolívar junto a más de 10 mil hombres.

Miércoles 30 de agosto: Santa Rosa de Lima. Esta festividad religiosa se realiza en conmemoración a la primera mujer que fue nombrada santa en América. Desde joven se dedicó al dios católico y a atender a enfermos y niños.

SEPTIEMBRE

No hay feriados en septiembre 2023

OCTUBRE

Domingo 8 de octubre: Combate de Angamos. Fue un enfrentamiento marítimo durante la Guerra del Pacífico. En este, participaron los famosos buques peruanos, Huáscar y Unión.

NOVIEMBRE

Miércoles 1 de noviembre: Día de Todos los Santos

DICIEMBRE

Viernes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción

Sábado 9 de diciembre: Batalla de Ayacucho

Lunes 25 de diciembre: Navidad

