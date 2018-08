Netflix es un servicio streaming que siempre presenta nuevas opciones de manera mensual para atrapar a los amantes del séptimo arte. Si eres apasionado en series y películas, debes saber que en agosto desaparecerán muchas de ellas y, a su vez, aparecerán nuevos contenidos que no podrás perderte. De esta manera, disfrutarás en ver películas online en tu tiempo libre y las veces que quieras en tu ordenador, tablet, smartphone o cualquier dispositivo móvil. ¿Quieres conocer novedades de la plataforma estadounidense? Aquí te damos todos los detalles.

Todo el tiempo Netflix quiere mejorar la relación con sus millones de usuarios en diferentes partes del mundo como México, Estados Unidos, España, Perú, Argentina, Colombia; entre otros países. Con producciones originales y películas online en español, series de estrenos online en diferentes idiomas y un sinfín de catálogos, el servicio streaming también avisa de manera anticipada qué contenidos estarán siendo retirados cada mes y presentando estrenos aptos para todas las edades.

Así como te presentamos a inicio de mes de agosto las nuevas películas y series online que salieron en Netflix, es bueno mencionar los que se retiran en los próximos días. Una de las grandes novedades que aparecieron este mes es Disenchantment, la nueva serie del creador de Los Simpson, que por fin debuta con 10 episodios. Otra es la segunda temporada del drama familiar Ozark. Además, el gigante de servicio streaming añadió a su catálogo una variedad de títulos cautivadores, incluyendo dramas ganadores del Oscar como Million Dollar Baby y No Country For Old Men, y la historia de Batman Begins.

¿Por qué Netflix retira series y películas cada mes?

Muchas veces las licencias de series y películas vencen y Netflix tiene que retirarlas de los catálogos. Captura

La gran empresa Netflix tiene licencias de series y películas online de estudios y proveedores de contenidos en todo el mundo. A veces, estas licitaciones vencen y no se renuevan y el servicio streaming debe ser retirado sin antes anunciar a los cinéfilos. Según la firma, “hacemos todo lo posible por conservar el contenido que quieres ver, pero adquirimos derechos de licencia para series y películas para un determinado período de tiempo, no de manera indefinida, así que algunos títulos dejan de estar disponibles”, explicaron.

De esta manera, cada vez que una serie o películas va a caducar, Netflix evalúa si renuevan o no utilizando los mismos criterios que aplican para el posible nuevo contenido.

Series y películas que se retiran de Netflix en agosto

