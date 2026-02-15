Esta es la carrera mejor pagada en el Perú: el sueldo llega hasta 6 mil soles mensuales

Al momento de elegir un futuro profesional en el Perú, el factor económico se posiciona como una de las brújulas principales para los postulantes. En un mercado laboral cada vez más competitivo, identificar qué sectores ofrecen las remuneraciones más altas no solo brinda una perspectiva de estabilidad, sino que permite proyectar una línea de carrera con retornos financieros significativos desde los primeros años de egreso.

Las cifras oficiales más recientes revelan un panorama claro donde la especialización técnica y científica marca la diferencia en las planillas mensuales. Entre diversas opciones académicas, una profesión en particular se despega del resto al superar el promedio de ingresos del sector, consolidándose como la opción más lucrativa del país. Conoce a continuación cuáles son las disciplinas que lideran el ranking salarial y qué tan rentables son las alternativas actuales en el sistema educativo peruano.

¿CUÁL ES LA PROFESIÓN QUE LIDERA EL RANKING DE INGRESOS EN EL PAÍS?

De acuerdo con las estadísticas proporcionadas por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) mediante su herramienta “Mi Carrera”, la Medicina se consagra como la disciplina con las mejores remuneraciones en el territorio nacional. Quienes ejercen esta carrera perciben, en promedio, una cifra mensual de S/ 6,408, posicionándose en la cúspide de la pirámide salarial frente a cualquier otra área de estudio universitaria o técnica.

¿QUÉ OTRAS DISCIPLINAS DESTACAN POR SUS ATRACTIVOS SALARIOS?

El mercado peruano valora significativamente los perfiles enfocados en la tecnología, la extracción de recursos y la gestión de datos. El listado de las carreras que siguen a Medicina muestra una fuerte presencia de ingenierías y ciencias aplicadas:

Ingeniería de Sistemas y Cómputo: Con un pago medio de S/4,302.

Agronegocios: Sector que reporta ingresos de S/4,253 mensuales.

Ingeniería Minera, Metalurgia y Petróleo: Alcanzando un promedio de S/4,100.

Ciencias de la Computación: Cuyos profesionales perciben cerca de S/4,096.

Geología: Con una remuneración que ronda los S/4,082.

Ingeniería de Telecomunicaciones: Donde el sueldo promedio se sitúa en S/4,074.

¿CUÁLES SON LAS REMUNERACIONES EN EL ÁREA CREATIVA Y DE NEGOCIOS?

Para quienes tienen una inclinación hacia la gestión comercial y el diseño, las cifras también representan una oportunidad de crecimiento sostenible:

Marketing: Esta especialidad encabeza el sector con un ingreso de S/3,422.

Diseño: Los profesionales de esta rama creativa obtienen una media de S/3,252 al mes.

Administración de Empresas: Una de las carreras con mayor demanda, que registra un sueldo de S/3,114.

Negocios Internacionales: Cierra el listado con una percepción económica promedio de S/2,945.

¿CÓMO ELEGIR UNA CARRERA SIN BASARSE SOLO EN EL SUELDO?

Si bien el nivel salarial es un elemento determinante, no debería ser el único criterio al momento de decidir. Especialistas recomiendan realizar evaluaciones vocacionales para identificar aptitudes, intereses y habilidades personales. Optar por una profesión alineada con las motivaciones individuales favorece un mejor desempeño y mayores posibilidades de crecimiento a largo plazo, más allá de la remuneración inicial, según informa el blog de ISIL.

