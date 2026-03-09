Por Redacción EC

En la actualidad, el mundo ha cambiado bastante y lo seguirá haciendo gracias a la aparición de nuevas profesiones relacionadas a la tecnología, y que se han vuelto más rentables que otras clásicas. De hecho, muchas personas estudian estas carreras en universidades que se vienen adaptando a una era cada vez más digitalizada. De esta manera, la inteligencia artificial destaca por su creciente influencia, especialmente en el ámbito laboral, ya que reconsidera lo que conviene estudiar en estos tiempos. Es así que las empresas nacionales e internacionales buscan a profesionales con competencias técnicas. Esto ha generado, sin duda, una preocupación en el ámbito laboral debido a que están susceptibles a que gran parte de su trabajo sean realizados o apoyados por algoritmos avanzados. Por ello, el Foro Económico Mundial reveló cuáles son las carreras que se deberían estudiar en una época en la que la IA se encuentra en su máximo auge. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.