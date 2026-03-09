En la actualidad, el mundo ha cambiado bastante y lo seguirá haciendo gracias a la aparición de nuevas profesiones relacionadas a la tecnología, y que se han vuelto más rentables que otras clásicas. De hecho, muchas personas estudian estas carreras en universidades que se vienen adaptando a una era cada vez más digitalizada. De esta manera, la inteligencia artificial destaca por su creciente influencia, especialmente en el ámbito laboral, ya que reconsidera lo que conviene estudiar en estos tiempos. Es así que las empresas nacionales e internacionales buscan a profesionales con competencias técnicas. Esto ha generado, sin duda, una preocupación en el ámbito laboral debido a que están susceptibles a que gran parte de su trabajo sean realizados o apoyados por algoritmos avanzados. Por ello, el Foro Económico Mundial reveló cuáles son las carreras que se deberían estudiar en una época en la que la IA se encuentra en su máximo auge. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

¿CUÁLES SON LAS CARRERAS MEJORES PAGADAS RELACIONADAS A LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL?

De acuerdo con el Foro Económico Mundial, información compartida por TyC Sports, en un contexto de pleno desarrollo de la inteligencia artificial, las carreras profesionales que registrarán mayor demanda en 2026 serán Ciberseguridad, Automatización con IA, Programación, Robótica y Ciencia de Datos. Esto permitirá que las personas sean mejor remunerados en el mercado laboral, gracias a que cuentan con un buen portafolio, proyectos reales, dominio del inglés y experiencia en el sector. De esta manera, entre los perfiles que buscan las empresas está en aplicar la tecnología para resolver problemas concretos y optimizar resultados, como:

Expertos en Data Analytics y Business Intelligence

Especialistas en automatización con IA

Product Owner y Business Analyst con mirada tecnológica

Marketers digitales con dominio de datos

Desarrolladores Full Stack con integración de IA.

♬ sonido original - MarianaIparrea @marianaiparrea El futuro laboral NO es blanco o negro🫣🧐 La inteligencia artificial va a transformar los empleos, eso sí... En este video te explico, con datos: – ¿Qué profesiones crecerán hacia 2030? – ¿Qué profesiones están “peligrando”? – ¿Y qué habilidades pueden marcar la diferencia? Me encantaría abrir conversación sobre este tema. Dime en los comentarios qué opinas: ¿crees que la IA nos robe el trabajo? Fuentes: *The Future of Jobs Report 2025 | World Economic Forum *The Potentially Large Effects of Artificial Intelligence on Economic Growth | Goldman Sachs *Working with AI: Measuring the Applicability of Generative AI to Occupations | Microsoft Research #ia #mercadolaboral #empleo #trabajo

¿QUÉ PROFESIONES NO EXISTIRÍAN TRAS EL AVANCE DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL?

A través de una investigación de Microsoft Research, compartido por Infobae, se reveló que la inteligencia artificial ha puesto en riesgo algunas profesiones que hasta ahora se consideraban poco vulnerables a la automatización, por lo que actualmente con la ayuda de la IA buscarán potenciarse y mejorar su rendimiento en el trabajo. Y es que, gracias al análisis de 200 000 interacciones entre las personas y la plataforma de Microsoft Copilot en Estados Unidos (enero hasta septiembre 2024), se pudo determinar que cerca de 40 profesiones se encuentran susceptibles de que sus labores sean realizadas o apoyadas por dicha tecnología.

Asimismo, de acuerdo con el equipo de Microsoft, los intérpretes y traductores lideran el ranking de las profesiones que están más en riesgo, seguidos por historiadores; escritores y autores; representantes de ventas de servicios; programadores CNC; locutores; representantes y operadores de atención al cliente; teleoperadores; matemáticos; científicos de datos; periodistas; redactores; editores; docentes universitarios; especialistas en relaciones públicas; analistas financieros; desarrolladores web, entre otros. Aunque, esto no quiere decir que necesariamente vayan a desaparecer estos campos laborales, por el contrario, pues lleva a una transformación de sus funciones.