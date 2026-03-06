En el Perú, participar en los procesos electorales no es solo un derecho, también es una obligación para la mayoría de ciudadanos. De cara a las Elecciones Generales 2026, las autoridades recuerdan que quienes figuran en el padrón electoral deben acudir a votar, de lo contrario, pueden recibir una sanción económica.

Pero el problema no termina con la multa. Si el ciudadano tampoco paga la penalidad por no votar, puede enfrentar restricciones que afectan distintos trámites ante entidades del Estado. Conoce qué ocurre cuando no participas en las elecciones y tampoco regularizas la multa electoral.

¿QUÉ PASA SI NO VOTAS EN LAS ELECCIONES 2026?

En el Perú, el sufragio es obligatorio para las personas entre 18 y 70 años. Si un ciudadano dentro de este rango no participa en la jornada electoral y tampoco presenta una justificación válida, recibe una multa económica.

El monto de la sanción depende del nivel socioeconómico del distrito que aparece en el DNI del elector, según la clasificación de pobreza establecida por el INEI.

En distritos considerados no pobres, la multa es de S/110.

En zonas pobres no extremas, el monto es de S/55.

En distritos de pobreza extrema, la sanción es de S/27,50.

Estas cifras se calculan como un porcentaje de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) vigente, según informa el diario La República.

¿QUÉ OCURRE SI NO PAGAS LA MULTA ELECTORAL?

Si un ciudadano no vota y tampoco paga la multa, su nombre queda registrado como omiso en el sistema electoral administrado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Mientras la sanción continúe pendiente, el ciudadano puede enfrentar restricciones para realizar trámites ante entidades públicas. Entre ellos se incluyen gestiones administrativas, solicitudes de documentos oficiales y otros procedimientos ante el Estado.

Para resolver esta situación, el elector debe pagar la multa o solicitar una dispensa si tiene un motivo válido que justifique su ausencia el día de la votación.

Foto: Andina.

¿QUÉ MULTAS ADICIONALES EXISTEN SI ERAS MIEMBRO DE MESA?

Las sanciones pueden ser mayores si el ciudadano fue designado miembro de mesa y no cumple con esa función el día de las elecciones.

En este caso, la multa alcanza los S/275, equivalente al 5% de la UIT. Esta penalidad es independiente de la multa por no votar.

Si la persona tampoco emite su voto, ambas sanciones se suman. En un distrito no pobre, por ejemplo, el monto total puede superar los S/385.

Los ciudadanos designados pueden presentar excusas antes de la jornada electoral ante la ONPE, siempre que presenten documentos que respalden el motivo.

¿CÓMO SABER SI FUISTE ELEGIDO MIEMBRO DE MESA?

La ONPE también ha puesto en marcha una consulta digital para verificar si un ciudadano fue designado como miembro de mesa, ya sea en calidad de titular o suplente. Para acceder, solo es necesario ingresar el número de DNI en la plataforma “Consulta si eres miembro de mesa”.

Los seleccionados deberán cumplir con esta función cívica el día de la votación. Como reconocimiento, recibirán una compensación económica equivalente al 3 % de una Unidad Impositiva Tributaria, además de un día libre remunerado en su centro laboral.

¿CUÁNDO SE REALIZAN LAS ELECCIONES GENERALES 2026?

La votación nacional está programada para el domingo 12 de abril de 2026. Ese día, la ciudadanía elegirá al presidente de la República y a los representantes que ocuparán cargos legislativos durante el siguiente periodo gubernamental.

El proceso involucra a millones de peruanos en todo el territorio y forma parte de la renovación democrática de las principales autoridades del país para los próximos cinco años.

VÍDEO RECOMENDADO: