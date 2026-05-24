Ante la proximidad de la segunda vuelta de las Elecciones Presidenciales del 7 de junio, miles de ciudadanos peruanos se encuentran en la incertidumbre sobre si la vigencia de su documento de identidad representará un obstáculo para ejercer su derecho al sufragio. El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) ha emitido una disposición oficial de carácter excepcional que busca eliminar cualquier barrera administrativa que impida la participación masiva en el balotaje presidencial. Esta medida es un gran alivio para quienes no pudieron renovar su documento a tiempo o para los jóvenes que recién cumplen la mayoría de edad. Descubre aquí todos los detalles de esta facilidad del Reniec, los límites que tiene esta prórroga y todo lo que necesitas saber para que tu votación sea rápida y segura este domingo.

¿ES VÁLIDO EL DNI CADUCO O EL DE MENOR DE EDAD PARA VOTAR ESTE 7 DE JUNIO?

El Reniec ha confirmado que sí se podrá votar bajo estas condiciones. A través de una resolución oficial, la institución decidió ampliar la vida útil de los DNI que ya caducaron o que están por vencer, permitiendo que sean usados exclusivamente para el sufragio del domingo 7 de junio. Esta regla excepcional asegura que ningún ciudadano se quede fuera del proceso electoral por tener un documento antiguo.

Esta facilidad también se aplica a los jóvenes que ya cumplieron 18 años pero que aún no han tramitado el DNI azul, permitiéndoles usar el documento amarillo de menor de edad siempre que figuren en el padrón electoral.

Es importante aclarar que esta flexibilidad tiene un límite claro: el documento vencido o el amarillo solo servirán para votar. No podrás usarlos para ir al banco, hacer trámites ante un notario ni para ninguna otra gestión civil, ya que la validez especial termina el mismo día de la elección.

Los jóvenes de 18 años que todavía porten DNI amarillo podrán votar en estas Elecciones 2026. | Foto: Andina

¿QUIÉNES SON LOS CANDIDATOS QUE CLASIFICARON A LA SEGUNDA VUELTA?

Tras completarse el conteo de la totalidad de las actas por parte de la ONPE el pasado viernes 15 de mayo, se ha confirmado que la disputa por la Presidencia de la República continuará entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez. Ambos postulantes lograron el mayor respaldo en las urnas y ahora esperan la proclamación formal de este domingo para quedar expeditos para la votación final.

¿QUÉ DEBES SABER SOBRE LA PRÓXIMA JORNADA DE ELECCIONES?

Para el próximo domingo 7 de junio, es necesario tener en cuenta los siguientes puntos:

Lugar de sufragio: No habrá cambios en los centros de votación. Debes ir exactamente al mismo colegio o local donde te tocó votar en la primera vuelta de abril.

No habrá cambios en los centros de votación. Debes ir exactamente al mismo colegio o local donde te tocó votar en la primera vuelta de abril. Padrón cerrado: Aunque hayas cambiado tu dirección en el DNI hace poco, seguirás votando en el lugar anterior porque la lista de electores se cerró mucho antes de la primera vuelta.

Aunque hayas cambiado tu dirección en el DNI hace poco, seguirás votando en el lugar anterior porque la lista de electores se cerró mucho antes de la primera vuelta. Nueva cédula de votación: En esta ocasión, la boleta de votación será distinta. Al ser solo dos candidatos, el formato será más pequeño y sencillo, mostrando únicamente las opciones de los postulantes que llegaron a esta etapa final.

En esta ocasión, la boleta de votación será distinta. Al ser solo dos candidatos, el formato será más pequeño y sencillo, mostrando únicamente las opciones de los postulantes que llegaron a esta etapa final. Atención especial: Las mujeres embarazadas, las personas con discapacidad y los adultos mayores tendrán prioridad en las colas para que su ingreso sea más rápido y cómodo.

Las mujeres embarazadas, las personas con discapacidad y los adultos mayores tendrán prioridad en las colas para que su ingreso sea más rápido y cómodo. Horarios establecidos: Las votaciones arrancan a las 7 de la mañana y terminan a las 5 de la tarde. Sin embargo, los miembros de mesa deben llegar a las 6 de la mañana para dejar todo listo.

La disputa por la Presidencia de la República continuará en la segunda vuelta entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez. Foto: Composición Gestión/ Chat GPT.

¿QUÉ PASA SI NO VOTO O NO CUMPLO CON SER MIEMBRO DE MESA?

Si no asistes a las urnas, el Estado te pondrá una multa económica que varía según la situación de tu distrito: S/92 si vives en una zona no pobre, S/46 si es una zona pobre y S/23 en casos de pobreza extrema. Por otro lado, si fuiste elegido miembro de mesa y no te presentas, la penalidad será mucho más alta, llegando a los S/230 adicionales.

No pagar estas deudas te traerá problemas en tu vida diaria. Mientras la multa esté pendiente, no podrás sacar tu pasaporte, no podrás renovar el brevete ni realizar trámites notariales. Incluso, podrías tener dificultades para entrar a programas de ayuda del Gobierno o sufrir el congelamiento de tus cuentas bancarias si el JNE inicia un cobro coactivo.

Si ya acumulas multas, lo mejor es pagar la deuda en el Banco de la Nación o por internet en Págalo.pe.

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