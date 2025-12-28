La matrícula escolar en los colegios públicos del país tendrá un cambio significativo a partir de 2026. El Ministerio de Educación (Minedu) anunció la implementación de un sistema virtual que permitirá a las familias solicitar vacantes de manera digital, con la finalidad de agilizar los trámites, evitar colas presenciales y asegurar un proceso más ordenado y transparente.

Esta nueva modalidad, denominada “Solicita tu vacante”, será el único canal oficial para acceder a una vacante en determinadas instituciones educativas públicas. A continuación, te contamos todos los detalles.

¿CUÁL ES LINK OFICIAL DE LA MATRÍCULA DIGITAL Y QUIÉNES PUEDEN ACCEDER A ELLA?

Los padres, madres o tutores podrán registrar la solicitud de vacante, sin necesidad de acudir inicialmente al colegio, a través del siguiente enlace: https://matriculadigital.pe/. El sistema ha sido diseñado como un canal gratuito, seguro y centralizado.

Esta modalidad abarcará todos los niveles del sistema educativo público en instituciones focalizadas. Incluye educación inicial para niños de tres, cuatro y cinco años, primaria, secundaria y procesos de reincorporación de estudiantes. Su aplicación será únicamente en colegios nacionales seleccionados dentro de las Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL) participantes.

¿EN QUÉ REGIONES Y UGEL SE APLICARÁ LA MATRÍCULA DIGITAL?

Para el inicio de esta implementación, el Minedu confirmó la participación de 20 Unidades de Gestión Educativa Local distribuidas en seis regiones del país. Estas son:

Callao: UGEL Ventanilla y DRE Callao.

Lima Provincias: UGEL 08 Cañete, UGEL 09 Huaura, UGEL 10 Huaral, UGEL 15 Huarochirí y UGEL 16 Barranca.

Lima Metropolitana: UGEL 01, 02, 03, 04, 05, 06 y 07.

Moquegua: UGEL Ilo y UGEL Mariscal Nieto.

Arequipa: UGEL La Joya, Arequipa Norte y Arequipa Sur.

Tacna: UGEL Tacna.

¿DÓNDE CONSULTAR LOS COLEGIOS HABILITADOS Y QUÉ APOYO HABRÁ?

A través del mismo enlace compartido en párrafos anteriores, las familias pueden revisar qué instituciones educativas cuentan con esta modalidad de matrícula digital. En dicha plataforma se detallan los colegios públicos incluidos en cada UGEL, permitiendo a los padres verificar si pueden realizar el trámite de manera virtual.

Si bien la inscripción será digital, también se habilitarán puntos de atención presencial. En estos espacios, personal especializado brindará información, resolverá dudas y acompañará a los padres de familia durante el proceso, con el objetivo de garantizar una matrícula adecuada, según explica el diario La República.

¿CÓMO ESTÁ ORGANIZADO EL CALENDARIO ESCOLAR 2026?

El Año Escolar 2026 se divide en periodos de gestión y semanas de clases distribuidos a lo largo del año de la siguiente manera: