El tiempo se agota para miles de jóvenes y adultos que buscan acceder a estudios superiores sin asumir elevados costos educativos. El Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec) ha iniciado la cuenta regresiva para el cierre de la Beca Perú, una plataforma estratégica que pone a disposición más de 700 subvenciones financiadas por el sector privado para iniciar estudios en el segundo semestre de 2026. A diferencia de otros concursos públicos, esta modalidad destaca por su apertura generacional y su alcance nacional, permitiendo que el talento académico no se vea limitado por la edad o la falta de presupuesto. Descubre a continuación los pasos para realizar tu registro digital, las regiones donde puedes estudiar y los beneficios exclusivos que ofrece esta convocatoria antes de que el sistema cierre definitivamente.

¿CÓMO SE PUEDE POSTULAR A LA BECA PERÚ 2026?

Para asegurar un cupo en este concurso, los interesados deben completar un proceso estrictamente virtual y gratuito a través del portal de Pronabec.

Entre los pasos principales se encuentran:

Accede a la web oficial de Pronabec y localiza el apartado de la Beca Perú 2026.

Examina los lineamientos particulares de cada universidad o instituto, ya que cada centro educativo define sus propios estándares y alcances de la beca.

Elige la carrera y la institución donante que mejor se ajuste a tu perfil de usuario.

Sube los documentos que certifiquen tu historial académico y tu información personal de postulante.

Envia el formulario antes de la medianoche del miércoles 13 de mayo.

Las autoridades recordaron que no existen intermediarios y que cada postulante debe verificar cuidadosamente las bases específicas de la beca seleccionada.

Pronabec lanza anualmente la convocatoria de Beca 18. Foto: Pronabec

¿QUIÉNES PUEDEN ACCEDER A ESTA CONVOCATORIA?

Uno de los aspectos más destacados de esta modalidad es que no establece límite de edad para participar. La convocatoria está abierta a ciudadanos peruanos que acrediten un adecuado rendimiento académico y pertenezcan a familias de bajos ingresos económicos.

¿QUÉ ÁREAS DE ESTUDIO Y LOCALIDADES ESTÁN DISPONIBLES?

La descentralización es un pilar de esta edición, con una oferta académica que se extiende a 18 departamentos del territorio nacional: Arequipa, Ayacucho, Lima, Piura, Junín, Loreto, La Libertad, Callao, Áncash, Ica, Huánuco, Lambayeque, Tacna, Cajamarca, Ucayali, San Martín, Cusco y Puno.

Respecto a las profesiones con vacantes, destacan las carreras de Ingeniería Industrial, Economía, Contabilidad, Ingeniería Ambiental y Administración y Finanzas, todas seleccionadas por su alta empleabilidad en el mercado actual.

(Fuente: Pronabec)

¿QUÉ TIPO DE RESPALDO RECIBEN LOS GANADORES DURANTE SU FORMACIÓN?

El apoyo de Pronabec no se limita al financiamiento de los estudios, el cual puede ser íntegro o parcial dependiendo de lo que cada institución privada haya donado (cubriendo en muchos casos desde el primer pago de matrícula hasta el cartón de egreso).

Un valor diferencial de esta convocatoria es la asistencia psicológica y socioemocional constante que se le otorga al estudiante. Este seguimiento busca garantizar que el becario no solo ingrese, sino que mantenga un bienestar integral y logre concluir su proyecto educativo de manera satisfactoria.

¿DÓNDE OBTENER ASISTENCIA PARA RESOLVER DUDAS DE ÚLTIMO MINUTO?

Si el postulante encuentra dificultades en el proceso, existen canales de soporte directo. Se puede recibir orientación personalizada mediante la línea sin costo 0800 000 18, el chat de WhatsApp al 914 121 106, o la central telefónica (01) 612 8230. También se mantiene activa la comunicación informativa a través de sus perfiles en redes sociales, según informa Infobae.

VÍDEO RECOMENDADO: