La visita del papa León XIV a Chiclayo tendrá uno de sus momentos más importantes este viernes 13 de noviembre, cuando el pontífice presida una multitudinaria celebración eucarística en las Pampas de Pimentel. La expectativa es enorme, especialmente porque se trata de una ciudad con la que Robert Prevost mantiene un vínculo especial por los años que trabajó como obispo. Ante la llegada de peregrinos de diferentes regiones del Perú y del extranjero, las autoridades y la organización establecieron medidas para facilitar el ingreso, ordenar los desplazamientos y garantizar la seguridad de los asistentes. Además, se confirmó que el acceso será gratuito incluso para quienes no lograron completar su inscripción virtual.

¿Cuándo y a qué hora será la misa del papa León XIV en Pimentel?

La misa del papa León XIV se realizará este viernes 13 de noviembre de 2026, a las 10:30 a. m., en las Pampas de Pimentel, ubicadas en la provincia de Chiclayo, región Lambayeque. La celebración forma parte de la agenda oficial de su visita apostólica al Perú y congregará a miles de personas que esperan reencontrarse con el pontífice.

La elección de este escenario tiene un significado especial para el santo padre. Chiclayo fue una de las ciudades donde desarrolló buena parte de su labor pastoral antes de ser elegido sucesor de san Pedro. Por ello, su regreso representa un acontecimiento histórico para los fieles de Lambayeque, quienes se preparan para recibirlo en una ceremonia que estará acompañada de momentos de oración y expresiones de fe.

¿El ingreso a la misa del papa León XIV será gratuito?

Ingreso gratuito

Sí. Una de las principales novedades anunciadas por las autoridades es que la misa en las Pampas de Pimentel tendrá ingreso libre, incluso para las personas que no consiguieron registrarse previamente en Joinnus. La disposición busca ofrecer una oportunidad adicional a los fieles que desean participar en este encuentro religioso, pero que no alcanzaron a completar el procedimiento virtual.

La apertura de los accesos comenzará a las 8:00 p. m. del jueves 12 de noviembre y se mantendrá hasta las 8:00 a. m. del viernes 13. Por ese motivo, quienes planean asistir deberán organizar su traslado con anticipación y considerar que habrá controles de seguridad. La recomendación es no esperar hasta el último momento para llegar al recinto.

¿Dónde queda el lugar de la misa y cuáles son las puertas de ingreso?

La celebración se desarrollará en las Pampas de Pimentel, un amplio terreno acondicionado para recibir a una multitud de peregrinos. Según la información difundida por Gestión, el recinto comprende aproximadamente 81 hectáreas y contará con 17 pantallas gigantes para que los asistentes puedan seguir la ceremonia desde diferentes sectores. La organización también ha previsto una distribución por cuadrantes y puertas para evitar concentraciones en un solo punto.

Se han establecido tres accesos principales y 17 puertas de ingreso. Entre los puntos habilitados figura el acceso Cosmos, ubicado cerca del óvalo de Pimentel, además de otros ingresos por la carretera Pimentel-Santa Rosa. Los asistentes que realizaron su inscripción deben revisar el cuadrante y la puerta consignados en su entrada, así como las indicaciones de los organizadores para llegar al sector correspondiente.

¿Cómo participar en la misa del papa León XIV en Chiclayo?

Las personas que consiguieron entradas mediante Joinnus deben llevar su código QR y su documento de identidad para facilitar la identificación durante los controles. El registro gratuito permitió solicitar hasta tres entradas por persona, de acuerdo con las disposiciones iniciales de la Diócesis de Chiclayo. Sin embargo, quienes no lograron completar este procedimiento también podrán acudir debido a la ampliación del acceso anunciada por el Gobierno Regional de Lambayeque.

Para quienes necesiten orientación sobre el registro o la ubicación de sus sectores, las parroquias y los agentes pastorales brindan información y asistencia. Es importante recordar que las entradas no deben comprarse a terceros: la participación en la celebración es gratuita y cualquier intento de comercializar boletos puede representar una estafa. Los fieles deben consultar únicamente los canales oficiales de la organización para conocer posibles actualizaciones.

¿Cómo llegar a las Pampas de Pimentel y qué recomendaciones debes seguir?

El desplazamiento hacia el recinto requerirá planificación, especialmente para quienes viajarán desde Chiclayo y otras provincias de Lambayeque. Las autoridades han dispuesto servicios de transporte para facilitar la llegada de los peregrinos, además de zonas de estacionamiento para vehículos particulares. No obstante, algunos asistentes tendrán que caminar entre tres y cuatro kilómetros desde los puntos autorizados hasta la explanada, por lo que se recomienda utilizar zapatillas cómodas y evitar llevar equipaje pesado.

Debido a que muchas personas permanecerán varias horas en el lugar, es aconsejable llevar agua, gorra, protector solar, ropa cómoda y los medicamentos personales que sean necesarios. Los adultos mayores, niños y personas con movilidad reducida deben acudir con especial previsión y acompañamiento. También se recomienda colocar a los menores una identificación con sus nombres y un número telefónico de contacto familiar.