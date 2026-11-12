La llegada del Papa León XIV al Perú dejó uno de los momentos más conmovedores antes siquiera de que la aeronave tocara suelo limeño. A través de la frecuencia de radio de la torre de control del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, una controladora aérea protagonizó una bienvenida llena de emoción que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

El protocolo aéreo que se transformó en un mensaje de fe

La comunicación comenzó como cualquier procedimiento aeronáutico habitual. Desde la cabina de mando reportaron su aproximación a Lima y la operadora respondió autorizando el aterrizaje en la pista 16 izquierda bajo condiciones de viento de 180 nudos.

Sin embargo, tras completar los datos técnicos de navegación, la trabajadora solicitó la venia del capitán de la aeronave para dirigirse directamente al Sumo Pontífice, quien autorizó el gesto de inmediato.

Las palabras de la controladora que conmovieron al Perú

Con la voz visiblemente entrecortada por la emoción, la operadora tomó el micrófono para recibir al líder de la Iglesia Católica en nombre de todo el país, citando un pasaje bíblico y expresando el sentir de millones de fieles:

“Santo Padre, desde la torre de control del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, el Perú se alza hoy para recibirlo y decirle con alegría, como dice el Salmo 118: ‘Bendito el que viene en el nombre del Señor’. Los peruanos estamos expectantes por lo que Dios hará a través suyo, por las palabras que pueden tocar muchos corazones y por el mensaje que nos haga volver nuestra mirada a Jesús. Que su visita fortalezca nuestra fe y nos anime a vivir un poquito más como Jesús. ¡Bienvenido a casa, Papa León XIV, y bienvenida toda la tripulación!”

La respuesta desde el avión papal

Al finalizar el mensaje, desde la cabina de vuelo confirmaron la recepción de las palabras y transmitieron el agradecimiento directo del pontífice: “Ha sido escuchado, le agradece el Papa León. Su Santidad dice: muchas gracias”.

El video ha acumulado decenas de miles de reproducciones y comentarios destacando el profundo vínculo espiritual y la calidez con la que el Perú recibió al Papa León XIV en su visita oficial.