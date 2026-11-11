La vida del papa León XIV está marcada por experiencias que preceden a su llegada al Vaticano. Antes de convertirse en la máxima autoridad de la Iglesia católica, Robert Prevost construyó una trayectoria que combina sus raíces estadounidenses, su trabajo misionero en territorio peruano y diversas responsabilidades dentro de la institución religiosa. Detrás de su figura pública también existen episodios familiares, anécdotas de su etapa académica, intereses personales y vivencias que han despertado la curiosidad de los fieles. Algunos de estos aspectos se conocen por sus propias declaraciones y otros han salido a la luz a través de testimonios y registros de su recorrido. A continuación, repasamos diez detalles poco habituales que ayudan a descubrir una faceta diferente del actual pontífice.

¿Quién es realmente el papa León XIV? Diez datos poco conocidos sobre su vida

Su árbol genealógico incluye raíces haitianas. Durante su etapa escolar sobresalió académicamente y asumió distintas responsabilidades estudiantiles. Obtuvo un título universitario en Matemáticas antes de dedicarse al sacerdocio. Es el primer pontífice estadounidense y cuenta también con ciudadanía peruana. Pasó buena parte de su vida adulta desarrollando su labor religiosa en el Perú. Estuvo al frente de la Orden de San Agustín a nivel internacional. La vivienda donde pasó sus primeros años fue declarada monumento histórico. Participó como elector en los comicios más recientes de Estados Unidos. Entre sus aficiones personales destaca su gusto por el tenis. También disfruta del Wordle, un juego de palabras en el que suele cambiar su elección inicial en cada partida.

¿Irás a ver al papa León XIV en Perú? Estas son las recomendaciones y objetos que debes llevar para evitar problemas

La visita del papa León XIV al Perú genera gran expectativa entre los fieles que esperan verlo durante sus recorridos y participar en las celebraciones religiosas programadas del 11 al 16 de noviembre de 2026. Sin embargo, acudir a un encuentro multitudinario con el pontífice requiere organización y atención a las disposiciones de seguridad. El Arzobispado de Lima y las entidades encargadas de la visita difundieron una serie de recomendaciones para quienes asistirán a la misa de clausura en la Base Aérea Las Palmas, en Surco, así como para quienes acudirán a otros puntos de concentración. Llevar la documentación correcta, respetar los accesos asignados y evitar determinados objetos será fundamental para ingresar sin contratiempos.

¿Qué objetos puedes llevar a la misa del papa León XIV?

Debido a que los asistentes deberán permanecer varias horas en el lugar antes de la celebración, se recomienda llevar algunos artículos para protegerse del clima y evitar malestares. Entre los objetos permitidos figuran las gorras, el bloqueador solar y las botellas de plástico con agua o bebidas rehidratantes. También se autoriza el ingreso de alimentos ligeros para consumo personal, como frutas, galletas, barras energéticas y otros snacks.

Las personas que necesiten asistencia especial también podrán ingresar con determinados implementos. Los adultos mayores o quienes tengan una necesidad médica podrán llevar una silla pequeña, ligera y plegable, siempre que no obstruya los espacios de circulación. Las personas con movilidad reducida podrán utilizar sillas de ruedas, mientras que las familias con niños de hasta cinco años tendrán la posibilidad de ingresar con coches para bebés.

Lista de objetos prohibidos para ingresar a Las Palmas

El Arzobispado de Lima estableció restricciones para evitar riesgos durante la misa multitudinaria. No estará permitido ingresar con armas, objetos punzocortantes, pirotecnia, bebidas alcohólicas, sustancias ilegales, cigarrillos ni dispositivos para vapear. Tampoco se permitirá fumar o utilizar vapeadores dentro del recinto.

La lista de artículos restringidos incluye mochilas grandes, maletas, paquetes voluminosos, coolers, envases de vidrio, banderolas, pancartas, drones, punteros láser, trípodes, bocinas y palos rígidos. También estarán prohibidas las sombrillas grandes, las sillas reclinables y otros elementos que puedan dificultar la circulación o bloquear la visibilidad de los asistentes. Las mascotas tampoco podrán ingresar, con excepción de los perros guía.