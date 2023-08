La llegada del tan esperado capítulo 1091 del manga de “One Piece” ha hecho que todos los fans estén atentos a lo que pueda pasar y es que en este capítulo hay un momento tan añorado que es el inicio de la venganza del Archipiélago Shabaody, en donde Luffy y el almirante de la marina, Borsalino Kizaru, se ven las cara una vez más.

Capítulo 1091 de “One Piece” completo

El capítulo 1091 de “One Piece” tiene de nombre “Sentomaru”

“One Piece” es la portada de la Weekly Shonen Jump y en su primera página tenemos a los Mugiwaras comiendo pizza, excepto que no salen ni Robin ni Franky.

El capítulo inicia en la orilla de Egghead con el narrador gritando que la Marina hace su movimiento.

“¡El almirante Kizaru ha comenzado la incursión en la fase de laboratorio. Prepárense porque el enemigo no se quedará quieto!”, dicen por den den mushi.

Los Pacifistas apuntan con sus lásers y se disponen a atacar, los marinos dicen que tienen que evitar el ataque usando sus cañones, con lo que disparan varias balas a los pacifistas, pero estos no se esperaban que las bestias marinas de Egghead salieran a destruir toda la armada.

Ante esto, aparece una de las comandantes y le da una patada muy fuerte a un pacifista, iniciando una batalla sin precedentes.

Ahora nos vamos a la fase de laboratorio.

Los marinos y las bestias robot están en la costa, Usopp está viendo todo por la pantalla de Vegapunk, el cual se preocupa al ver el ataque que están sufriendo.

Usopp se sorprende más, los ojos de Nami presencian el terror.

“¿Ese no es Kizaru? ¡Stussy tenías razón, han mandado a un almirante!”, mientras que Brook dice que los recuerdos de Shabaody han vuelto para atormentarlos.

Vegapunk le pide perdón a Sentomaru por hacerlo librar una batalla tan dura como esa y que entenderá si decide huir, mientras pasamos a un panel donde Sentomaru está recibiendo golpes a la velocidad de la luz.

Kizaru le dice que debería rendirse, pero este usa su ataque llamado Yasakani no Magatama, creando unas bolas de luz que explotan cuando golpea el suelo.

Sentomaru corre en búsqueda de su hacha y le grita a Kizaru “lo siento tío Kizaru, yo le di mi palabra a sombrero de paja!”, a lo que Kizaru le responde molesto “desde cuando se hizo amigo de los piratas”, mientras hace su posición de ataque desde el cielo.

“¡Le debo la vida al viejo Punk, no me importa de qué lado tengo que ponerme si eso le ayuda a escapar!”, grita Sentomaru, mientras con su hacha parte a Kizaru pero su ataque no le afecta en nada, con lo que pasamos a un flashback de Sentomaru y Kizaru hace varios años.

“¡Pensé que estábamos destinados a lidiar con los ataques de osos! ¿Quién hizo esto?”, grita Vegapunk.

“Todos los pueblos son débiles, los odio. Ni siquiera quiero volver. Todo lo que necesito es que me paguen bien para no tener hambre ni nada”, grita Sentomaru chiquito mientras Kizaru se ríe y le dice que lo botaron seguro. Vegapunk le pregunta qué quiere comprar con todo el dinero y Sentomaru grita “¡oniguiris!”, generando la risa más sincera de Kizaru con lo que también ríe en la batalla actual.

“Eras tan lindo en ese entonces...”, le dice Kizaru con nostalgia.

“En ese caso, te gustaría ser mi guardaespaldas?”, le dice Vegapunk a Sentomaru en el flashback, haciendo que este acepte el trabajo. Pasamos a otro en el que Sentomaru le dice a Kizaru “hey tío, como se supongo que debo proteger a nuestro abuelo Vegapunk, enséñame por favor”, a lo que Kizaru responde diciendo que no le diga tío porque es joven.

Una sonrisa apenada de Kizaru aparece en pantalla y este le dice “yo te enseñé lo mejor que pude, querido Sentomaru...”, mientras este recibe un ataque de Sentomaru que dice Ashigara Palm y Kizaru responde diciendo, “mi guardia no es nada despreciable, ¿sabes?”, mientras lanza un ataque extremadamente potente que genera una explosión inmensa en Egghead que termina dejando ensangrentado a Sentomaru, derrotado.

Pasamos a otro panel donde Kizaru ha tomado el chip de autoridad y le ordena a todos los pacifistas que le hagan caso.

“Todos los pacifistas, se me ha transferido la autoridad. Cambio de planes, envíen las bestias marinas al fondo del océano, destrúyanlos”, con lo que pasamos a otro panel donde los pacifistas lanzan sus rayos en contra de los animales marinos haciéndoles daño.

“Qué desperdicio, pero supongo que si tuviese que elegir, los pacifistas son los mejores activos para asegurar. Manténme informado sobre las bajas”, dice Saturn en den den mushi.

Pasamos a la fase de laboratorio donde Usopp vio todo.

“¡Sentomaru ha sido derrotado!”, grita, mientras Vegapunk llora por la tragedia pero sabe que están con los minutos contados y continúa tratando de decifrar la clave ante la risa burlona de York que le dice que no podrá encontrar la respuesta.

Kizaru apunta en dirección al cielo y la cámara de Usopp lo capta mientras Punk dice que Kizaru, al ser un ser de luz, puede atravezar la barrera en cualquier momento.

“Vaya vaya, los piratas del sombrero de paja, qué nostalgia”, dice Kizaru, mientras se mueve a la velocidad de la luz rumbo al centro de Egghead.

El Vega Force 1 está avanzando a toda velocidad con el Sunny en las manos.

“Todo lo que tenemos que hacer es llevar el barco a la parte trasera de la isla”, grita Lilith.

Luffy y Bonney están comiendo, pero uyn ruido fuerte preocupa a Franky mientras Lilith está preocupada porque la sirena de emergencia se activó.

“La estación de poder, Punk Records y York. Estas son las tres cosas que debo asegurar pero honestamente sería bueno si pudiese agregar “viejos amigos” a esa lista, aunque desafortunadamente, eliminar al doctor Vegapunk es nuestra prioridad”, dice Kizaru.

Usopp comienza gritar: “¡Kizaru se ha infiltrado en la cúpula, Luffy y los demás aún no regresan!” Vegapunk dice que será inutil levantar la barrera si el barco no está en posición.

Stussy se da cuenta de algo, la paloma de Lucci sale volando y este se dispone a atacar al Vegapunk original, a lo que Stussy pone su cuerpo delante de él y recibe todo el shigan de Lucci, haciendo que esta caiga desmayada y con sangre.

Sanji se roba la pistola de burbujas de Vegapunk que ahora tiene Nami y encierra a Kaku en una, con lo que pasamos a otra imagen en donde Zoro defiende al grupo y ataca con dos espadas a Lucci, que se defiende con su pierna llena de haki.

“¡Parece que te esperaste a que te respaldaran para que mostraras los colmillos!”, grita Zoro, mientras Lucci dice “todos ustedes acabarán muertos ahora que Kizaru y yo estamos trabajando juntos”. A lo que Zoro empuja a Lucci y lo saca volando con él afuera de la central. “¡Ya deberías saber que no puedes subestimarnos, maldito!”, mientras vemos una imagen de Kizaru a lo lejos mirando el Vega Force 1.

“Me preguntaba adonde llegó su barco cuando no vi la orilla”, mientras Franky grita “Luffy, enviaron a un almirante, qué se supone que debemos hacer!”, a lo que se da cuenta de que Luffy ya no estaba ahí. Kizaru mira sorprendido, unos pies aparecen en pantalla.

“Ha pasado tanto tiempo sin vernos”, mientras vemos cómo Luffy ataca directamente a Kizaru con una patada, la cual genera rayos y Kizaru tiene que defenderse. El ataque de Luffy lo tocó completamente sin poder usar su fruta de la luz.

“Veo que eres tan descarado como siempre, Mugiwara”, dice Kizaru, a lo que Luffy le responde “¡Nosotros somos cien veces más fuertes de lo que éramos hace dos años, Kizaru!”, finalizando así el capítulo 1091 de “One Piece” con las palabras del editor “ahora sí, enfrentando a un almirante”.

