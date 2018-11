“Bitcoin tiene un fuerte anabólico llamado especulación”, por Sergio Sicheri

Hace unos años creé una empresa de asesoría en imagen de marca y que, además, brinda distintas soluciones digitales. En aquel momento tenía muchos temores e incertidumbres con respecto a cómo le podría ir al negocio o si en el camino quebraría. “Cuando creas una empresa nunca va al ritmo que deseas o al ritmo que esperas. Te imaginas todo de forma lineal. Voy a hacer esto, entonces esto otro va a suceder y aquello va a pasar. Te imaginas los pasos y estos son progresivos. Creas, construyes y piensas que a todo el mundo le va a importar. Pero a nadie le importa, ni siquiera a tus amigos”, le dijo Brian Chesky, creador de Airbnb, al escritor Brad Stone en el libro “Lo que viene”. La cita se me ha quedado grabada. Es verdad. Uno, de la mano con su equipo y apoyándose con los números que va dejando el negocio en el día a día, mes a mes y año a año, puede plantear o reformular la estrategia para que en el camino siga siendo rentable. Aquellas métricas del negocio, el fortalecimiento del equipo y flujos de trabajo, sumado a la rienda ejecutada mediante la experiencia del gerente general en la industria, son las herramientas que sirven para ajustar y seguir avanzando. Esto no pasa en el mundo del Bitcoin. Sí, de las criptomonedas. Ellas dependen de la oferta y la demanda por pura especulación.

Hice una búsqueda rápida en YouTube (filtrado por canales y relevancia), y conté al vuelo más de 100 canales que superan los cinco mil suscriptores y que tocan el tema Bitcoin. No seguí porque cansé a mi dedo de hacer tanto scroll hacia abajo en la pantalla. “El Bitcoin es una moneda que no está respaldada por ningún banco central del mundo. Su uso se limita a Internet. No es comparable a la compra de acciones de una empresa porque acá no hay valor objetivo”, indica Luis Davelouis, periodista especializado en temas económicos. Por su parte, el youtuber autodenominado como ‘BFS Análisis’ del canal Black Swan Finances (con más de 27 mil suscriptores), comenta sobre la fortísima caída de precio del Bitcoin de hace unos días: “Aún no es momento de entrar. Podría seguir bajando hasta los tres mil dólares... Estar persiguiendo el precio podría ser una forma de acabarse el dinero a los que ya lo tienen” - recomendó ‘BFS Análisis’- reforzando, además, la idea de que: “conviene comprar cuando el mercado empieza a tener un rumbo claro”.

*El youtuber ‘BFS Análisis’ posteó el video “El fin de la guerra, pero Bitcoin continúa hundiéndose ¿Ahora qué?”, tras la última caída (esta semana) de esta criptomoneda a menos de los 4 mil 500 dólares.

Lo curioso es que la mayoría de “especialistas” en redes sobre el tema Bitcoin se pronuncian en contra de los medios de comunicación masiva que informan acerca de esta moneda. Ellos se basan en la idea de que se aprovechan las caídas o subidas para recién sacar a la luz el tema. Pero eso está claro. Los medios siempre van a informar en ese momento porque es noticia. Sí existen periódicos y sites especializados que constantemente informan acerca de las fluctuaciones del Bitcoin y otras criptomonedas. Pero los masivos siempre van detrás de la gran noticia y no tiene nada de malo. El tema está en revisar lo que ha venido sucediendo. El Bitcoin es una moneda que, de enero del 2017, a enero del 2018 creció mas del 2 mil por ciento. Llegó a estar arriba de los 22 mil dólares y hoy está en menos de 4 mil 500. Solo por dicho desbalance en el precio (en menos de un año) debería de ser analizada por todos. “Con esta fuerte caída está quedando por sentado lo que dijeron reconocidos banqueros el año pasado... que es el ejemplo más clásico de una burbuja de pura especulación. La típica gente que dice que va a subir y los que al escuchar esto empiezan a comprar. El Bitcoin se puso de moda y no sé si esto vuelva a suceder”, señala Daniel Macera, coordinador de la sección Economía de esta casa editora.

Por su parte, Mariela Quevedo, la Marketing Manager de BitInka e InkaPay ambas plataformas peruanas que utilizan la famosa tecnología Blockchain, la primera para comprar y vender criptomonedas y la segunda para enviar y recibir monedas (hacer transferencias) entre sus usuarios, señaló en nuestra primera conversación telefónica, que “todo ello es para manipular el mercado”. De hecho, su primera duda en nuestra segunda comunicación y al momento de enviarle mis preguntas por notas de voz a través de WhatsApp fue: “¿Por qué justo ahora tienes interés en escribir este artículo?”. Después de haber visto tantos videos de youtubers y “especialistas” en redes de criptos antes de escribir esta columna, intuí la temerosa pregunta de parte de un par de negocios vinculados a este mercado. A estas empresas se les ponen los pelos de punta cada vez que hay una fuerte caída de precio en alguna de las monedas con las que trabajan y de las que los medios buscan informar. ¿Por qué? Vuelve a resonar en mi cabeza la famosa onda de la especulación.

Colegas especializados en temas económicos cuentan que existen campañas en contra de las criptomonedas que están presentes en cada una de las conferencias de prensa a las que ellos acuden en el sector bancario. “Si les dices a los inversores que estas criptos se están cayendo, si se anuncia la llegada de cajeros automáticos para estas monedas y nunca llegan, sumado al montón de competencia que le viene apareciendo a Bitcoin y de creadores que sí existen (en el caso de Bitcoin aún no se conoce físicamente al creador de esta moneda) ... todo ello genera incertidumbre”, reafirma Daniel Macera siguiendo con el tema de que las criptomonedas no tienen el respaldo de los bancos.

Para ‘Papá Bitcoin y Criptos’, el canal de YouTube con más de 34 mil suscriptores, esta caída de precio de Bitcoin que no sucedía desde abril del 2013 “depende mucho de la especulación y porque han habido fuertes volúmenes de compradores importantes de Bitcoin en los últimos meses”. Además, en uno de sus últimos episodios comparó el porcentaje de caída entre el Oro y el Bitcoin, ambos desde noviembre del 2011 hasta la fecha. Sobre el primero indicó que el precio ha venido en caída en 33 por ciento y que la famosa criptomoneda ha crecido en dicho periodo en 140 mil por ciento. Sobre si este es un buen momento para ingresar a invertir en Bitcoin... queda la duda: ¿Cómo saber si es que el precio a tocado piso? ¿Cuándo es piso y para quién? Con monedas como estas en las que la especulación suele ser el abuso de esteroides para hacer crecer el precio hay que tener mucho cuidado. En cualquier momento de inactividad (o corrección) el músculo podría desinflarse.

*En este video ‘Papá Bitcoin y Criptos’ revisa las cuatro burbujas por las que ha pasado la famosa criptomoneda atribuida a Satoshi Nakamoto.

Sergio Sicheri se desempeña como Jefe del Núcleo de Audiencias del Grupo El Comercio, es gerente general de Brand Wash & Solutions (asesoría en imagen de marca y soluciones digitales). Cuenta con una maestría en Dirección de Marketing y Gestión Comercial en el EOI de España y la escuela de postgrado de la UPC. Ha dictado cursos de marketing digital en la universidad Mayor de Chile, la universidad Científica del Sur y en ISIL.