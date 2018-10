Científicos austríacos descubrieron por primera vez la presencia de microplásticos en el intestino humano. La investigación fue presentada el martes 23 de octubre en Viena.

Los expertos detallaron que los microplásticos estuvieron presentes en las heces de ocho voluntarios, cinco mujeres y tres hombres, de 33 a 65 años, residentes en Finlandia, Holanda, Gran Bretaña, Polonia, Italia, Rusia, Japón y Austria.

El tamaño de las muestras de plástico halladas varía de 50 a 500 micrometros, más o menos el espesor de un cabello.



Los científicos suponen que fueron ingeridos a través de productos del mar que los voluntarios comieron, pero también del agua de botellas de plástico bebidas, o de alimentos envueltos en plástico.



"Hemos detectado nueve plásticos diferentes" indica Bettina Liebmann, investigadora de la Agencia austriaca de medio ambiente.



Los dos tipos más frecuentemente hallados son el polipropileno, usado en los tapones de botellas, y el plástico PET (siglas en inglés de polietileno tereftalato), presente en las botellas.



Con el poliestireno (barquetas) y el polietileno (bolsas de plástico) representan más del 95% de las partículas detectadas.



--- Claves sobre el microplástico ---



Ante este preocupante hallazgo, hemos preparado las claves que debes saber sobre el microplástico.



1. Hasta el año 2015, se habían producido 6.300 millones de toneladas de plástico en el mundo.



2. El plástico no es biodegradable. Eso quiere decir que no es capaz de disolverse en sus componentes químicos originales, sino que se va desintegrando en pedazos más y más pequeños.



3. Los microplásticos son trozos y fibras de plástico invisibles al ojo humano. Reciben ese nombre las piezas de plástico menores de 5 milímetros.



4. Los microplásticos se encuentran en el 83% de las muestras de agua potable de casi un centenar de países (Estados Unidos 94%, Europa 75%, Uganda 85% y Quito 75%). Esto según una reciente investigación de la organización periodística Orb.



5. Orb también ha encontrado que el agua embotellada que se vende comercialmente contiene microplásticos.



6. Los estudios no han demostrado hasta el momento que los microplásticos representen un riesgo para la salud humana.



7. De acuerdo a los expertos que presentaron el estudio en Viena, es posible que los microplásticos tengan efectos negativos en el tubo digestivo pero "son necesarias investigaciones complementarias para evaluar los daños potenciales de los microplásticos para los humanos".



8. Muchos investigadores piensan que las sustancias químicas presentes en los plásticos (ftalatos, bifenoles policlorinados e hidrocarbonos policíclicos aromáticos) pueden desprenderse del material plástico y afectar la salud.



9. Los plásticos necesitan de sustancias químicas como el ftalatos para adquirir flexibilidad. Sin embargo, los ftalatos han sido incriminados en interrumpir el desarrollo hormonal sexual de animales de laboratorio.



10. Si tomamos en cuenta la cantidad de plástico producido hasta el momento y le agregamos el hecho de que este producto no se degrada, el doctor Elmer Huerta asegura que no es descabellado pensar que esos residuos aún estén en el mar, los ríos o las tierras del planeta.



DATO

► Según nota publicada por el doctor Elmer Huerta en julio de 2018, los plásticos fueron inventados en 1869 por el norteamericano John Wesley Hyatt, quien estaba buscando un material que reemplazara al marfil, que se usaba para hacer bolas de billar. Su éxito fue instantáneo, su invento (mezclando celulosa del algodón con alcanfor) logró imitar al marfil, los cuernos de animales y el caparazón de tortuga. En 1907 el belga-norteamericano Leo Baekeland -buscando un reemplazo de la goma laca, un poderoso aislante eléctrico- inventó la baquelita, el primer plástico realmente sintético. De allí para adelante, el desarrollo industrial logró sintetizar muchas formas de plástico, material que poco a poco fue reemplazando a decenas de materiales como la madera, el acero, el aluminio, etc.



Fuente: El Comercio / Agencias

Síguenos en Twitter: