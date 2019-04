Apple | El nuevo iPhone tendría triple cámara y un diseño muy particular

Las cámaras de los teléfonos móviles no paran de sumar lentes para mejorar la captura de fotos y videos, y Apple no estuvo indiferente a esta tendencia de la industria tecnológica. Sin embargo, fabricantes como Samsung , Huawei , Nokia y Motorola , entre otros, no se quedaron solo con un sistema dual y ya cuentan con modelos con cuatro y hasta cinco lentes.

Todavía falta para la posible fecha de lanzamiento del nuevo smartphone de Apple, pero en las redes sociales ya circulan una serie de rumores que especulan cómo sería próximo celular de la compañía. Como referencia, el reciente iPhone XS ya cuenta un sistema equipado con dos lentes, pero las filtraciones señalan que el sucesor tendrá un sistema de tres cámaras digitales.

Según @OnLeaks, una cuenta especializada en filtraciones del sector tecnológico, el nuevo iPhone contará con una cámara triple que recuerda al diseño utilizado por el Mate 20 Pro de Huawei. Sin embargo, en el render creado junto al blog CashKaro, los tres lentes se ubicarán distribuidos de forma triangular, junto al flash, en una de las esquinas de la parte posterior del iPhone X. Las imágenes publicadas muestran una serie de renders desde diversos ángulos en base a las diversas filtraciones publicadas por @OnLeaks de forma previa.

(Foto: OnLeaks)

Lo más llamativo está en la distribución de las lentes, que en el caso de Huawei con el Mate 20 Pro cuenta con un diseño centrado, a diferencia de la configuración que podría tener el nuevo iPhone X. CashKaro también destaca que el vidrio posterior será una única pieza de vidrio endurecido que cubrirá a las cámaras, que sobresale de la misma forma que en los recientes modelos de iPhone X.

La especulación sobre la distribución de las tres lentes del nuevo iPhone está basada en una filtración que circuló en la red social china Weibo, y que se republicó en Twitter en la cuenta de Ben Geskin. A su vez, el diario The Wall Street Journal asegura que la triple cámara estará en la próxima versión más cara del smartphone de Apple en el equivalente al iPhone XS Max.

