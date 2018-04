Todo cuanto dijo Mark Zuckerberg en su comparecencia ante el Congreso de EE.UU. tiene que ser tomado como verdad pese a no haber estado bajo juramento, porque en caso contrario el CEO de Facebook podría ser procesado por ofrecer "declaraciones falsas".

En diversos debates en internet se especuló que Zuckerberg podría estar mintiendo en pasajes de sus declaraciones porque no juramentó, pero las mismas oficinas de los comités que lo interrogaron aclararon que "mentir al Congreso es siempre un crimen", informó "TechCrunch" citando la respuesta de la oficina de la senadora Dianne Feinstein.

Un testigo que no está bajo juramentó no puede enfrentar cargos por perjurio. (Foto: AFP) AFP

Esta teoría de conspiración nace de la simple percepción que Zuckerberg omite la verdad al explicar el tratamiento de la privacidad en Facebook. Pero hay que precisar que una declaración falsa al Congreso podría ser difícil de probar dada la naturaleza del testimonio. Pero en caso se mienta, el acto sigue siendo ilegal.

Un testigo que no está bajo juramentó no puede enfrentar cargos por perjurio, por otra parte. Pero podría sí enfrentar cargos relacionados con hacer "declaraciones falsas", un estatuo más amplio que no es específico de mentir bajo juramento.

Por qué no juramentó



Mark Zuckerberg no estuvo bajo juramento porque cada comité del Senado maneja de forma diferente el asunto de las juramentaciones. El CEO de Facebook se presentó ante tres comités a la vez, Comité Senatorial del Poder Judicial, Comité Senatorial de Comercio, Ciencia y Transporte; y la Cámara de Energía y Comité de Comercio.

Por ejemplo, "por tradición, el Comité de Comercio no jura a los testigos", dijo un asesor de dicho grupo a CNN. Mientras que el sitio "Slate" informó en un artículo sobre la tradición del juramento, el Comité Judicial requiere un juramento solo a veces.

"Los testigos no siempre prestaron juramento antes de dar voluntariamente testimonio", dijo a TechCrunch el secretario de prensa del Comité Judicial del Senado de Chuck Grassley.

Pero el caso de Zuckerberg pudo haber sido algo más allá que el azar. Según el periodista Taylor Hatmaker de "TechCrunch", Facebook pudo estipular que su CEO no debe jurar como condición a su comparecencia ante el Congreso para evitar dañar la imagen de la empresa y de su más alto directivo.