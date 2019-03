Facebook | ¿Cómo utilizan las redes sociales los peruanos?

Perú es el país con mayor alcance en redes sociales de la región al tener nueve puntos porcentuales por encima de la media América Latina (un 93,2%), informó un estudio de la firma de análisis Comscore.

En nuestro país existen alrededor de 20 millones de perfiles sociales en el que los peruanos invierten alrededor de 12’578.000 minutos en promedio al mes para realizar diversas actividades que van desde las compras por Internet hasta el entretenimiento.

En ese contexto, Comscore comparte cinco datos acerca de cómo utilizan los peruanos las redes sociales, sean Facebook, Instagram y Twitter.

►Consumo en PC y Laptop

Un peruano utiliza en promedio 409.2 minutos en redes sociales a través de su PC y/o Laptop al mes; es decir, casi 7 horas. Nos encontramos muy por encima de la media en Latinoamérica que es 247.0 minutos.

►Facebook lidera

Facebook es la plataforma social preferida por los peruanos para publicar e interactuar, pues se lleva el 44,5% de las publicaciones, seguido de Twitter con un 31.5%. En cuanto a interacciones, Facebook sigue liderando con un 48,6%, seguido de Instagram con un 28,9%.

►Imágenes y videos son protagonistas

Las publicaciones con texto y/o imágenes gustan más al tener el 66% de las “reacciones” (Me gusta, Me enoja, Me divierte, Me entristece) Sin embargo, las publicaciones de videos destacan en el porcentaje de “compartidos” con un 52% y poseen un 36% de “reacciones”.

►“Influencers”

Las 5 categorías de influencers que reciben más interacciones por parte de los peruanos son: Belleza y Estilo con un 86.50%, seguido de Atletas con un 79.80%, Música con un 77.60%, Mamás Bloggers con un 76.40% y Entretenimiento con un 73.50%.

►Videos

Los contenidos audiovisuales son los preferidos por los peruanos y las marcas se han dado cuenta. En 2018, se publicaron 175 mil videos en Facebook, Twitter e Instagram por 1.030 propiedades principales de anunciantes y medios monitoreados por Comscore, las cuales tuvieron 114 mil millones de interacciones en esas redes sociales.