Jump Force, el videojuego que junta a los máximos peleadores del mundo anime

Jump Force, el nuevo videojuego de lucha por equipos desarrollado por Spike Chunsoft y distribuido por Bandai Namco, llegará el 15 de febrero a PS4, Xbox One y PC. Contará con los principales peleadores del mundo del anime como Goku, de Dragon Ball; Naruto, de Naruto Shippudden; y Luffy, de One Piece.

Este título fue anunciado en 2018 durante el evento de videojuegos E3. Su lanzamiento coincide con el aniversario 50 de la japonesa Weekly Shonen Jump, la revista más importante de mangas de acción.

[Fortnite vs Apex Legends | Similitudes y diferencias entre ambos]

[Videojuego peruano que aún no se estrena recaudó US$ 35.000]

[Mortal Kombat 11 | Shaggy no estará en el videojuego de peleas]

Aquí, algunos tráilers de Jump Force:

Sin duda, Jump Force parece ser un juego bastante prometedor. Aquí te contamos todo lo que se sabe del título:

► Historia de Jump Force

La revista japonesa Weekly Shonen Jump ha sido realizadora de varios videojuegos a lo largo de su historia. En estos juntaron a los personajes más importantes de sus mangas. El primero que salió a la luz fue Famicom Jump: Hero Retsuden, en 1988, un videojuego de acción RPG creado para celebrar su aniversario número 20. Tres años después, hubo una secuela: Famicom Jump II. Debido a la poca venta que obtuvo, Weekly Shonen Jump no volvió a realizar otro crossover entre sus franquicias hasta 2005.

Ese año, la revista encargó la producción de Jump Super Stars. A diferencia de Famicom Jump, el nuevo juego fue hecho dentro del género de pelea por grupos. Había tres roles para los personajes: combatientes, asistentes y ayuda. Esto multiplicaba las combinaciones de ataques. Además, tuvo la inclusión de 27 mangas, de los cuales los más famosos eran: Dragon Ball, Naruto y Yu-Gi-Oh!

Posterior a los juegos mencionados, en 2014, para celebrar el aniversario 45° de la revista Weekly Shonen Jump, se estrenó a nivel mundial J-Stars Victory VS. Este videojuego de lucha reunió a 39 personajes jugables de 32 mangas diferentes. A diferencia de sus predecesores, J-Stars Victory VS posee diversos modos de pelea como 1 vs. 1, 2 vs. 2 o 1 vs. 3.



Lamentablemente, dichos modos de pelea no se incluirán en el Jump Force.

(Captura de pantalla: Youtube) Agencias

► Los personajes de Jump Force

El punto fuerte de Jump Force es la diversidad de personajes disponibles. Según Bandai Namco, serán 42 personajes jugables.



Aquí la lista de personajes agrupados según al anime al que pertenecen:

Dragon Ball:

- Son Goku

- Vegeta

- Freezer

- Piccolo

- Cell

- Trunks



One piece:

- Monkey D. Luffy

- Sanji

- Barbanegra / Kurohige

- Roronoa Zoro

- Sabo

- Boa Hancoc



Naruto Shippudden:

- Naruto Uzumaki

- Sasuke Uchiha

- Boruto Uzumaki

- Kaguya Ootsutsuki

- Kakashi Hatake

- Gaara



Bleach:

- Ichigo Kurosaki

- Rukia Kuchiki

- Sosuke Aizen

- Renji Abarai



Hunter x Hunter:

- Gon Freecss

- Killua Zoldyck

- Kurapika

- Hisoka Morow



Yu Yu Hakusho:

- Yusuke Urameshi

- Toguro



Rurouni Kenshin

- Himura Kenshin

- Makoto Shishio



El Puño de la Estrella del Norte:

- Kenshiro



City Hounter:

- Ryo Saeba



Black Cover:

- Asta



Los caballeros del Zodiaco:

- Seiya de Pegaso

- Shiryu del Dragón



Yu-Gi-Oh!:

- Yugi Muto (junto a la Chica Mago Oscuro, Mago Oscuro y Slifer, Dragón del Cielo)



Boku no hero academy:

- Izuku Midoriya



JoJo´s Bizzare Adventure:

- Dio Brando

- Jotaro Kujo



Dragon Quest:

- Dai



Death note:

- Light Yagami (No jugable)

- Ryuk (No jugable)



Personajes originales de la trama:

- Galena (Jugable)

- Glover (No jugable)

- Kane (Jugable)

- Navigator (No jugable)

► Gráficos

Jump Force utilizará el potente sistema de gráficos Unreal Engine 4, el cual dotará de la máxima calidad al videojuego de lucha. Videojuegos como Uncharted 4 o Battlefield V han utilizado también el Unreal Engine 4 como motor gráfico. Asimismo, Jump Force está desarrollado en tres dimensiones, asimilándose al clásico Dragon Ball Z Tenkaichi 3.



Así se ve Kenshiro, protagonista de El Puño de la Estrella del Norte, en Jump Forces con el Unreal Engine 4:

Kenshiro, protagonista de El Puño de la Estrella del Norte. (Captura de pantalla: YouTube) Agencias

► ¿Cómo realizar un combo en Jump Force?

Jump Force tendrá un modo historia, en el que habrá dos villanos exclusivamente creados para el juego por el reconocido dibujante japonés Akira Toriyama, el creador de Dragon Ball. También habrá un modo online.

Jump Force utilizará la fórmula de peleas por equipos de 3 vs. 3. Sin embargo, esto no da la posibilidad de cambiar a nuestro luchador cuando tenga poca vida para reemplazarlo por uno con la barra completa, como sí ocurre en otros juegos de pelea como el Naruto Shippudden Ultimate Ninja Storm. Ahora, Jump Force brinda una barra de vida para todo el equipo en conjunto, lo que aumenta el frenesí de la batalla. A medida que el combate se desarrolla, los atuendos de los personajes irán gastándose, para dotar de mayor realismo al juego.

Los controles del Jump Force no serán tan complejos como los del competitivo Dragon Ball FighterZ o del Street Figthers V, por ejemplo, en los que se debe completar una larga combinación de teclas para realizar un combo. En Jump Force se podrá realizar un combo presionando una tecla de manera consecutiva. Para los poderes especiales, según se observó en la Beta cerrada que se publicó el año pasado, estos tan solo requerirán que se presione dos botones. La clave para los usuarios será esquivar los poderes y ataques, ya que el bajo coste de energía para la evasión convierte a esta mecánica en una de las más importantes para conseguir la victoria. Las mecánicas de lucha serán accesibles para todos los jugadores, aumentando la velocidad del juego.

Yusuke Urameshi, de Yu Yu Hakusho, estará presente en Jump Force. (Captura de pantalla: Youtube) Agencias

DATO

- Jump Force contará con escenarios especiales completamente recreados, como el planeta ficticio de Namek, de Dragon Ball, o la base de la Marina, de One Piece. También habrá recreaciones de New York, París, Hong Kong y los Alpes.

Síguenos en Twitter: