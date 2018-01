videojuegos

Ya es posible capturar a Kyogre en el videojuego Pokémon Go. Las incursiones para atrapar al pokémon legendario han sido anunciadas en el portal del de Niantic y estarán disponibles hasta el 14 de febrero.



Para conseguirlo deberás luchar en incursiones de nivel cinco, en la que un mínimo de jugadores son necesarios. Tendrás que tener en cuente de que se trata de un pokémon de agua, por lo que su mayor debilidad son los eléctricos y planta.

Esta criatura llega tras la aparición de Groundon, Latios y Absol. Al tratarse de un legendario no será nada sencillo derrotarlo, dependerá mucho de la estrategia que uses. Por ello, a continuación te dejaremos algunos tips.



Cómo capturar a Kyogre en Pokémon Go



Al igual que con cualquier otro legendario deberás formar un equipo de almenos 3 o 4 entrenadores más. Como te comentamos párrafos arriba, se trata de un pokémon de agua, por lo que te convendrá utilizar de tipo eléctricos o plantas.



Deberás tener cuidado de no enfrentarlo con criaturas o ataques de tipo acero, agua, hielo o fuego, pues no son muy efectivos.



Algunas opciones a utilizar son:



- Raikou con los ataques impacto trueno y voltio cruel.

- Sceptile con sus ataques de rayo carga y electrocañón.

- Venusaur con ataques de látigo cepa y rayo solar.



O con los legendarios:



- Ho-Oh con ataques de paranormal y rayo solar.

- Groudon con ataques de disparo lodo y rayo solar.

- Zapdos con ataques de rayo carga y electrocañón.



