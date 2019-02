Tunche | Videojuego peruano que aún no se estrena logró recaudar más de 35.000 dólares

Tunche, el videojuego peruano que será estrenado a fin de año por LEAP Game Studios, logró su meta de recaudar 35.000 dólares en la página de financiación de proyectos Kickstarter. Esta es la primera vez que una producción peruana logra su objetivo en dicha plataforma.

Aunque su versión final está programada para salir al mercado a fines de año, los interesados ya pueden descargar un demo gratuito de Tunche a través de la plataforma Steam, Game Jolt e Itch.io.



La versión final de Tunche estará disponible para PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One y PC.

Los personajes principales de Tunche son los niños Rumi (La Maga), Qaru (El Odioso), Nayra (La Guerrera) y Pancho (El Humilde). Cada personaje tiene diferentes habilidades y ataques únicos. Mientras se desarrolla la historia, se va explicando los orígenes de cada uno. Asimismo, estos personajes tienen un árbol de habilidades que permite al jugador escoger que capacidades desarrollar.

Tunche pertenece al género de los Beat ‘em up, que prioriza el enfretamiento cuerpo a cuerpo de los personajes. Otros grandes títulos del género son los famosos Final Fight o Double Dragon, juegos que hasta el día de hoy existen. Asimismo, también mantiene elementos de Hack and Slash, como los ataques veloces y los rápidos esquivos. Juegos como Nier o Devil May Cry pertenecen a este último género.

Hasta el cierre de esta nota, Tunche había logrado recaudar a través de Kickstarter un total de 36.500 dólares, gracias al apoyo de más de 700 personas.

Las donaciones están agrupadas en paquetes que van desde $5 hasta $6.500. Mientras más alta la cifra, más beneficios para los donantes. Estos pueden obtener desde copias físicas o virtuales para la consola que uno escoja, hasta un viaje a la Amazonía peruana para conocer el lugar de inspiración de los desarrolladores. También podrán recibir camisetas, pósters, stickers, libros de artes o discos con las canciones del juego.



A una semana de la finalización del proyecto en Kickstarter, Leap Games Studios se ha puesto la meta de llegar a US$ 40.000 o US$ 50.000. Si es que Tunche sobrepasa la primera meta, implementará diversos “eventos de desafío” para aumentar la jugabilidad. Luego, si consiguen pasar la segunda meta, habrá un nuevo modo que ya está disponible en forma de demo, el modo arena. Este sería agregado a la versión final del juego.



DATO

- Leap Game Studios es una desarrolladora peruana que fue fundada en agosto de 2012. Ha lanzado juegos para celular, Play Station Vita y PC, como Squares o Bulldosis. Tunche es el primer juego que lanzan para la generación de consolas de Play Station 4, Xbox One y Nintendo Switch.

