Manuel José: “Estuve obsesionado por interpretar a José José en la serie”

Tenía cuatro años de edad cuando se paró por primera vez en un escenario para cantar, desconocía de apellidos y de cantantes célebres, desconocía que su vida iba a estar estrechamente ligada a la de José José. Brayan Álvarez Rojas, conocido en el mundo artístico como Manuel José, nos habla de su actual vínculo con el Príncipe de la Canción y de su frustrado intento por interpretarlo en la serie biográfica de Telemundo.

El artista colombiano de 27 años llegó a Lima para promocionar su nuevo trabajo discográfico, “Dos generaciones, el mismo sentimiento”, disco que lo consolida como artista exclusivo de Universal Music. “Herencia romántica” fue su primera entrega musical.

“Este disco trata de abarcar ese legado que viene de nuestros padres, que nos han transmitido el gusto por la música. Las canciones se han hecho para trascender de una manera elocuente y con calidad”, destaca Manuel José.

-El mundo de la música es competitivo. ¿Qué obstáculos tuviste que superar para dar a conocer tu música?

Soy un bendecido porque siempre he encontrado las oportunidades específicas y a las personas idóneas para desarrollar mi carrera, y a un público con el que tengo muy buena relación.

-¿Qué representa José José en tu carrera?

Siempre ha sido un referente especial. Cuando lo conocí tuvimos esa conexión bonita, destacó mi talento y me apoyó con sus sabias palabras, me ha influenciado positivamente. No puedo negar todo lo que ha representado en mi vida y todo lo que sigue siendo.

-¿Qué significa para ti?

Muchas cosas, buenas y malas. Para mí es un ejemplo viviente de lucha, fe y fortaleza. Ha superado crisis fuertes. Es un ejemplo de que no debemos darnos por vencidos, pues todo es posible con ayuda de Dios.

-¿Qué opina de tu trabajo?

Piensa que canto bien, que tengo el don de la familia. Cuando lo conocí me dijo: “qué bueno que te dediques a la música. A echarle ganas con mucha responsabilidad, cabeza fría, y -sobre todo- has tu propia música”. Y eso es lo que hago.

-Alejandro de la Madrid, actor que interpreta a José José en la serie biográfica, no canta, eres tú el que interpreta las canciones. ¿Te hubiese gustado actuar en su lugar?

Te confieso que en un principio estuve obsesionado por hacer el papel en la serie, hice el cásting, pero el requisito principal era que el actor fuera mexicano y yo soy colombiano; sin embargo quedé seleccionado para ser la voz oficial. Interpretar sus canciones es una gran responsabilidad. Es un homenaje muy merecido desde mi juventud y desde esta generación. Es un sueño cumplido.

José Manuel interpreta las canciones de José José en la serie de Telemundo.

¿Cómo fue tu niñez?

Muy feliz, la madre que Dios me regaló fue la mejor. Dios con su sabiduría supo poner en mí todos los valores éticos y morales. Mi madre me brindo un hogar, mucho amor, nunca tuve ningún vacío, no tengo quejas.

-¿Cómo fue el encuentro con José José?

Esperé cerca de 20 años de mi vida, pacientemente, sabiendo quién era él, pero con el respeto que mi madre siempre me inculcó por él. Tenía claro quién era para mí y cómo debía manejarlo. Esperé que llegue a Colombia, lo busqué, y se dio el encuentro.

¿Qué le dijiste cuando lo tuviste al frente?

Que nunca he querido sacar provecho de esto, solo quería conocerlo y que me conociera, que supiera que yo existo y que desde mi juventud y mi talento estoy para servirle. No quiero reconocimientos, ni herencias. Hubo una comunicación bonita.

Ahora que está enfermo, ¿lo has visto?

Hace cuatro años le presenté a un médico colombiano, especialista en medicina biomolecular. Le estuvo ayudando con sus problemas de diabetes, mucosa y huesos. Pero ahora que está en Miami todo ha sido hermético y creo que es mejor manejar esos temas personales en la tranquilidad del hogar.

¿Sigues pensando que es tu padre, pese a que la prueba de ADN salió negativa? ¿Piensas hacerte una nueva prueba?

Todo lo dejé en el plano íntimo, personal. En el fondo, él sabe quién soy. Algún día volveremos a conversar personalmente sobre eso.

-¿Hasta dónde esperas llegar con tu música? ¿Qué metas tienes?

Hasta donde Dios me permita legar, yo hago todo bajo su voluntad, como un hombre de fe, todo lo que he logrado hasta ahora ha sido maravilloso. Lo único que pido es que Dios me permita seguir cantando y mantener mi voz.

¿Hay conversaciones para hacer presentaciones en Perú?

Estamos viendo un tema para abrir un concierto aquí. Esperemos que se concrete.