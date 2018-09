Natalia Málaga aclara que no cobró por participar en el video de Carlos Vives 

La ex voleibolista Natalia Málaga aclaró que no recibió dinero por su participación en el nuevo videoclip "Mañana" de Carlos Vives, financiado por Promperú.

En entrevista con Beto Ortiz, Málaga explicó que su participación en la mencionada producción se dio de forma casual, pues se grabó en los exteriores de su domicilio, en San Isidro.

"Me dicen si me gustaría participar [...] que él (Carlos Vives) pasaría con la bicicleta y que debería saludarlo. Pregunté para qué era eso, y me respondieron que era para Promperú, y me sentí con la imagen para hacerlo, ya que soy embajadora de la marca Perú", contó.

La ex voleibolista aclaró que no recibió dinero a cambio de su participación



"Todo fue obra del azar. No me han contratado, ni me han pagado nada. Todos me dicen cuánto he recibido, ya hubiese querido recibir con todo lo que han gastado", acotó.



El último videoclip del cantante colombiano Carlos Vives, "Mañana", ha generado especulación en cuanto a su realización y costo. La producción que muestra zonas turísticas de la ciudad de Lima habría costado un millón de dólares (más de tres millones de soles), según unos documentos que empezaron a circular en las redes sociales.

"Mañana", video de Carlos Vives. (Fuente: YouTube)

El Comercio se comunicó con Promperú para confirmar la cifra, y se señaló que el costo de esta campaña incluye la grabación y difusión no solo del video "Mañana" de Carlos Vives, sino también de otro próximo a filmarse.

"Hemos firmado un contrato con Sony Music para una campaña con dos artistas de su catálogo. El primero fue Carlos Vives en Lima, y el segundo será grabado en la ciudad del Cusco con un artista anglosajón", señaló Isabella Falco, directora de Comunicaciones e Imagen País en Promperú.