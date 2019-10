Maricarmen Marín la pasaba bien como jurado de “Yo soy”. Se reía a carcajadas con las bromas de Katia Palma y las ocurrencias de Adolfo Aguilar. Y junto a Ricardo Morán habían logrado el equilibrio óptimo de humor y profesionalismo. Sin embargo, el 2018, luego de 22 temporadas, decidió dar un paso al costado para albergar nuevos y apasionantes sueños. Retomó las giras musicales, lanzó un nuevo sencillo y se ha propuesto llevar la historia de su vida a la pantalla chica.

“Los extraño (a sus excompañeros de ‘Yo soy’), siempre nos comunicamos. Acabo de hablar con mi ex jefa, Susana Umbert, para pedirle que escuche mi nuevo tema, ‘La Copita’; y hace unos días le escribí a Ricardo, quiero ir a visitar a mis sobrinos, que están hermosos. Con Katia me veo siempre, aunque con Adolfo un poco más. Lo bien que nos llevábamos hacía que vaya feliz al canal. Dejar ‘Yo soy’ fue complicado, duro, muy difícil", señala la popular ‘Dulce Princesita’.

-Susana Umbert dijo que tenías las puertas abiertas para regresar al programa. ¿Piensas volver?

Me encantaría regresar, pero el otro lado de la historia también me gusta (el musical). En los conciertos, la gente canta mis canciones, involucra sentimientos, es increíble poder contar historias y que el público las escuche. No cambiaría esos momentos por nada.

-Para Fernando Armas, “Yo soy” se ha convertido en un programa cómico. ¿Coincides con su percepción?

“Yo soy” siempre ha sido cómico, si ves el primer programa de la segunda temporada, cada integrante del jurado tiene una forma diferente de ser y creo que ese mix ha hecho que sea divertido.

-¿Es verdad que la historia de tu vida será llevada a la pantalla chica bajo la producción de Big Bang Films?

Esa idea nació de mí, pues tengo muchas cosas que contar. Ahora que soy dueña de mis tiempos, quiero hacer una serie sobre mi vida que conecte con el público, que tenga que ver con mi música, mis canciones, mi esencia y mi lucha. Estamos presentando este proyecto, hay muchas personas que están interesadas.

-¿En qué parte de tu vida se centrará la serie? ¿Actuarás?

Tendrá mi esencia, pero por temas comerciales, hay que ponerle matices porque hay partes de mi vida que son aburridas. Y sí, voy a actuar.

-Estuviste un mes de gira por Europa, ¿cómo te fue por allá?

Me fue increíble porque fui cantando"Por qué te fuiste?, que es un tema que está sonando afuera, ha pegado bastante en Latinoamérica y el concierto que dimos en Europa fue para los latinos en general. Tiene más de 59 millones de visitas en YouTube.

-Y acabas de lanzar “La copita”, un tema inspirado en las tradicionales fiestas patronales.

Es un tema que acabamos de lanzar hace unos días, está acercándose a las 2000 mil visitas, los comentarios han sido muy positivos. La canción está en Spotify, iTunes - Apple, Apple Music, Claro Música. Y la pareja del videoclip es la misma pareja del video de “Por qué te fuiste”, pero esta vez, ella está feliz y él triste porque la perdió. Y la historia va a seguir.