"Roma": Estados Unidos le niega 3 veces la visa al actor Jorge Antonio Guerrero

Jorge Antonio Guerrero, el actor que interpreta a Fermín en la película "Roma", declaró al programa "De Primera Mano" que la Embajada de Estados Unidos le ha negado hasta el momento tres veces la visa a ese país, decisión que podría impedirle estar presente en la próxima ceremonia del Oscar, la misma a la que la película de Alfonso Cuarón está nominada a diez premios.

"Estuve invitado desde el año pasado a otra galas como los Globos de Oro pero no me quieren dar la visa", declaró el actor. "No te dan explicaciones, simplemente te dicen que no estás acreditado para tener la visa", agregó el actor.

Instagram: programa de TV difunde fotos inéditas de la niñez de Yalitza Aparicio

Oscar 2019: "Roma" se alza como la gran favorita con 10 nominaciones a los premios

Guerrero también explicó que a pesar de que ha presentado una serie de documentos que respaldan su participación en "Roma", la respuesta de la Embajada ha sido negativa.

"He presentado una carta de Alfonso Cuarón y Netflix que hablaban de mi participación en la película pero si no la quieren leer va a ser muy difícil... En mi segundo intento, decían que yo iba a trabajar, y yo contesté que no, que iba como invitado. Y este último intento fue poco memorable, parecía que había hasta un enfado de parte de la señorita que me entrevistó”, relató el actor.

En "Roma", Guerrero da vida a Fermín, la pareja de Cleo, papel interpretado por Yalitza Aparicio.

Además de su papel de Fermín, el actor mexicano es recordado por interpretar al Cadete Tello, un personaje ficticio creado para la bioserie de Luis Miguel.