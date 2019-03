No, el regreso de "Dragon Ball Super" no está confirmado | ANIME

Con "Dragon Ball Super" el flujo de información jamás fue escaso. Cuando se emitía semanalmente teníamos filtraciones, sumarios de episodios revelados con anticipación, anuncios oficiales de Toei Animation y, al emitirse el último episodio, no faltó el medio (como nosotros) que hizo recuentos de los viejos éxitos de la serie.

Lo mismo ocurrió cuando la película se estrenó hace unos meses, flujo de noticias que inevitablemente disminuyó y ha quedado reducido a los resúmenes mensuales del manga, que no deja de publicarse, y a las inevitables teorías. Pero este fin de semana pasó algo distinto: alguien se atrevió a decir que la serie vuelve este 2019.

Se trata de Yonkou Productions, un canal de YouTube que en este video combina aseveraciones que partirían de sus fuentes propias, así como deducciones. Nada concreto, puesto que el anuncio no ha sido oficial.

¿Quién puede asegurar el regreso de "Dragon Ball Super"? Solo Toei Animation, que tiene los derechos de adaptación de la obra de Akira Toriyama. Difícilmente los animadores dirán algo en sus canales de redes sociales o incluso en eventos si es que la compañía no los autoriza. Necesariamente sus contratos incluyen una cláusula para no divulgar información confidencial.

Si bien la info proporcionada por Yonkou es dudosa, eso no ha evitado que la noticia se divulgue ente los fans por redes, ni que algunos medios aseguren incluso a qué hora volverá el anime (lo cual solo puede ser descrito como fake news).

¿Quieres info verídica sobre "Dragon Ball Super"? Entonces tienes que estar atento a los canales oficiales, así como a las convenciones más importantes. El próximo evento será el AnimeJapan 2019 de Tokio, que empieza el 23 de marzo y cuyo itinerario inicial no mencionó a la serie.

Finalmente, no tendrías por qué esperar la fecha del regreso del anime cuando editorial Shueisha tiene disponible la historieta en Manga Plus, su app legal y gratuita para dispositivos móviles. No están todos los capítulos, pero eso cambiará en los próximos meses.