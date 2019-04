"Game of Thrones" 8x02: ¿De qué hablaron Tyrion y Bran y por qué debe importarnos?

No nos malinterpreten, estamos convencidos que Tyrion Lannister (Peter Dinklage) es un gran personaje, solo que no hecho nada importante en las últimas temporadas de "Game of Thrones". Pero eso, presumo, podría cambiar pronto. La clave sería Bran Stark.

No es la primera vez que Tyrion Lannister y Bran Stark (Isaac Hempstead-Wright) conversan, ya ocurrió en la temporada 1, cuando el enano regresó desde Castle Black y le regaló al niño los planos para una silla que le permita volver a andar a caballo; considerando su parálisis.

Esta vez el encuentro de ambos, si bien es en el mismo lugar, ocurre en contextos distintos: Tyrion es la Mano de la reina Daenerys, Bran es el Cuervo de Tres Ojos. A continuación, la escena:

Tyrion: "Has tenido un viaje extraño".

Bran: "Más extraño que la mayoría".

Tyrion: "Me gustaría escuchar de ello".

Bran: "Es una larga historia".

Tyrion: "Si tan solo estuviéramos atrapados en un castillo, a mitad del invierno, sin ningún lugar a dónde ir..."

La escena es pequeñísima, tanto a sí que no vuelve a tener referencia alguna en el resto del episodio y, antes que te des cuenta, acaba y da paso a una de Greyworm y Missandei. Lo que sea que hablaron Lannister y Stark no lo conoceremos en el episodio 8x02 y, posiblemente, tampoco en el 8x03, que se enfocará en la Batalla de Winterfell.

¿Por qué poner la escena? El episodio pudo haber salido al aire sin ella. No altera la trama, no le resta, pero bien podría sumarle. Recordemos que Bran, quien dice ser la "memoria del mundo", ha estado al otro lado del Muro y, salvo lo que han mostrado los showrunners, sabemos poco de lo que vivió allá.

El "gigante" de Lannister, como sabemos, es un lector ávido. "Una mente necesita libros como una espada necesita una piedra de afilar", dijo. Y la mente de Bran es la mayor de todas las bibliotecas. Lo que sea que Tyrion necesite saber, lo encontrará con el joven Stark.



Tyrion, el irrelevante, el que no peleará en la batalla de Winterfell, el que por decisión de Daenerys se resguardará en las criptas. De todas las cosas que podría preguntarle a Bran, lo más lógico, lo más útil, sería algún detalle para terminar la guerra contra el Rey de la Noche... o contra Cersei.

Pero no voy a especular sobre el curso de esta historia cuando las posibilidades son tantas. En cambio, quiero imaginar que esta escena apunta al final del camino para el personaje de Dinklage. Sea este final la muerte, el olvido o la gloria; no lo sabemos. Lo que a mi me gustaría es que la conversación con Bran responda una duda del pasado de Tyrion que de momento ha quedado fuera de la serie.

En la tercera novela de la saga, "A Storm of Swords", Jaime le cuenta a Tyrion que su primera esposa, Tysha, no era una prostituta pagada con oro Lannister; sino que lo amó de verdad. Lord Tywin ordena a todos sus soldados violarla; evento donde el entonces adolescente Tyrion también fue cómplice.

"¿Qué pasó con ella?", le preguntó Tyrion a su padre, pero no obtiene respuesta. Si alguien en este mundo tiene la respuesta, ese es Bran. Puedo imaginar el final del personaje, con la gran duda del momento formativo de su vida, resuelta. Sin grandezas para una de las mayores mentes de este mundo, solo la sensación de que el círculo está completo.