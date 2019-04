"Game of Thrones" 8x02: ¿qué pasará en el episodio 2 de la temporada 8?

¿Qué pasará en Game of Thrones 8x02? | Juego de tronos, temporada 8 episodio 2 | ‘Winterfell’, primer episodio de la octava y última temporada de “Game of Thrones” (“Juego de Tronos” en español) fue escenario de incómodas presentaciones y emotivos reencuentros. Mientras Daenerys, sus dragones y su ejército no fueron bien recibidos en Winterfell, Jon y Arya protagonizaron uno de los momentos más esperados por los fans.

En King's Landing, Qyburn informa a Cersei de la caída del Muro mientras contemplan la llegada de la Compañía Dorada, su comandante Harry Strickland, y Euron Greyjoy. Posteriormente, Qyburn le ofrece a Bronn en nombre de la reina un carruaje lleno de oro a cambio de los traidores Jaime y Tyrion Lannister.

Luego que Bran le dice a Sam que es momento hablar con Jon y contarle la verdad sobre su origen, el heredero de Horn Hill se dirige a las criptas de Winterfell, donde Snow le pone velas a la estatua de Ned Stark, y después del respectivo abrazo, le cuenta que Daenerys Targaryen quemó a su padre y hermano, y le revela que sus verdaderos padres, los de Jon, son Lyanna Stark y Rhaegar Targaryen.

Jon le cuestiona si el padre que lo crío, Ned Stark, le mintió todos esos años, y Sam le explica que Bran vio cómo Lyanna le pidió a su hermano que ocultara la identidad de su hijo (Aegon VI) para protegerlo de la furia de Robert Baratheon. La escena culmina con Sam acongojado preguntado a Jon si ahora Daenerys será la que acepte la verdad y al igual que Jon renunció a ser Rey en el Norte por el bien de su gente, ella renunciaría al Trono de Hierro.

Este episodio de “Game of Thrones” finaliza con el símbolo espiral dejado por del Rey de la Noche en la Casa Umber y con Jaime Lannister llegando a Winterfell y viendo cara a cara a Bran Stark.

TRÁILER DE EPISODIO 2 DE LA TEMPORADA 8 DE "GAME OF THRONES"

¿QUÉ PASARÁ EN EL EPISODIO 2 DE LA TEMPORADA 8 DE "GAME OF THRONES"?

El segundo episodio de la octava temporada de "Game of Thrones" aún no tiene título ni sinopsis oficial. Pero según información que comparten los fans en las redes sociales, el nombre del capítulo que tendrá 58 minutos de duración sería 'The Rightful Queen' ('La reina legítima').

Asimismo, el avance que HBO compartió a penas terminado el primer episodio de la entrega final, muestras que tras la llegada del “viejo amigo” de Bran, Jaime Lannister, el 'Matarreyes' tendrá que enfrentar más de una acusación.

En el tráiler, Daenerys le dice a Jaime que “de niña, antes de dormir, mi hermano solía contarme sobre el hombre que asesinó a nuestro padre y de todas las cosas que nosotros le haríamos”. Probablemente la ‘Madre de dragones’ ordene que encierren a Jaime mientras decide qué hacer con él.

Por la conversación entre Sansa Stark (Sophie Turner) y Daenerys (Emilia Clarke) es posible que Jaime revele la traición de Cersei y su trato con la Compañía Dorada.

¿JON SNOW RECLAMARÁ SU DERECHO AL TRONO DE HIERRO?



En tanto, Jon debe decidir qué hacer con la revelación de Sam: Snow es el verdadero heredero de los Siete Reinos, es hijo legítimo de Rhaegar Targeryen y Lyanna Stark y su nombre real es Aegon Targeryen.



Ante esa revelación, Jon deberá decidir si reclama el Trono de Hierro que por derecho de sangre le pertenece, o dejar que Daenerys gobierne los Siete Reinos. En una entrevista con Entertainment Weekly, Kit Harington dijo que esta revelación es “la cosa más perturbadora del mundo” para su personaje. “Si Jon pudiera retroceder en el tiempo y decir: ‘lo que sea que vayas a decir, no me digas’, lo haría. Estaría feliz en la ignorancia”.

“No es difícil de predecir, Jon, no hace muchas cosas inesperadas. Usted marca las escenas particularmente difíciles en las que tiene que concentrarse y esta fue una. Él descubre una información tan masiva. No solo descubre quién es su madre, sino que también está relacionado con la persona de la que está enamorado. Es difícil de interpretar para cualquier actor. No es una película de dos horas, sino ocho temporadas de interpretar a un personaje que se está enterando”, explicó Harington.

LA BATALLA CONTRA EL REY DE LA NOCHE



En Last Hearth (Último Hogar), la casa de los Umber, mientras Tormund, Beric Dondarrion, Edd el Penas y otros soldados de la Night's Watch (Guardia de la Noche) constatan que el Rey de la Noche arrasó con todo a su paso, se encuentran con un mutilado Ned Umber. Cuando despierta con ojos azules, Beric lo incinera con su espada y se revela que las partes de cadáveres que rodeaban al niño forman el símbolo espiral de los White Walkers (Caminantes blancos(.



En el tráiler del próximo episodio se muestra cómo el Norte se prepara para enfrentar a los White Walkers y el ejército de muertos, pero solo tienen hasta el amanecer. ¿Lograrán detenerlos?

HORARIOS PARA VER EL EPISODIO 2 DE LA TEMPORADA 8 DE "GAME OF THRONES"

El segundo episodio de la octava temporada de "Game of Thrones" será estrenado el domingo 21 de abril a nivel mundial por HBO en los siguientes horarios:



Estados Unidos: 9:00 pm (hora del este)

Perú: 8:00 pm

México: 8:00 pm

Panamá: 8:00 pm

Ecuador: 8:00 pm

Colombia: 8:00 pm

Venezuela: 9:00 pm

Chile: 10:00 pm

Argentina: 10:00 pm

Bolivia: 9:00 pm

Uruguay: 10:00 pm

Paraguay: 10:00 pm

España: 3:00 am del lunes 22 de abril

Brasil: 10:00 pm

Costa Rica: 7:00 pm

Cuba: 8:00 pm

Guatemala: 7:00 pm

Honduras: 7:00 pm

Nicaragua: 7:00 pm

CANALES EN LATINOAMÉRICA



HBO (subtitulada)

HBO 2 (doblada al español)

VER ONLINE



HBO Go y HBO Now: HBO Go te permite acceder GRATIS a su catálogo y disfrutar el contenido por un mes. Pasado este periodo de prueba el usuario es libre de cancelar la suscripción. Estos son algunos precios de la suscripción mensual: