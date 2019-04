"Game of Thrones": Ed Sheeran revela que pasó con su personaje en la ficción

Tras el estreno del primer capítulo de la octava temporada de "Game of Thrones", muchos elementos han aclarado el panorama para los fanáticos de la serie. Una de las diversas disyuntivas que existía era qué ocurrió con uno de los soldados al que Ed Sheeran dio vida en la temporada pasada.

Recordemos que Sheeran tuvo una pequeña aparición en el primer capítulo de la temporada número siete. Allí, la estrella musical interpretó a un soldado Lannister que se cruza en el camino de Arya Stark (Maisie Williams), personaje a quien además de ofrecerle comida, le canta una canción que pertenece al libro de George R. R. Martin.

Durante el estreno del primer episodio de la nueva temporada, "Game of Thrones" hizo mención al personaje de Sheeran. Una de las mujeres con las que Bronn (Jerome Flynn) se encuentra menciona a un hombre llamado Eddie que "regresó con la cara quemada de inmediato. No tiene párpados ahora". Está claro que se estaba haciendo referencia al rol del cantante.



Un sarcástico Sheeran respondió al hecho a través de sus historias en Instagram: "Gracias @gameofthrones, sabía que era un sobreviviente".

OÍDOS SORDOS

Aunque Ed Sheeran ha confesado ser un gran fan de "Game of Thrones", su paso por la serie fue bastante criticado en redes sociales. Incluso, se llegó a decir que el cantante cerró su cuenta de Twitter tras el exceso de comentarios negativos sobre su aparición. Sin embargo, el ganador del Grammy negó que su salida de la red social tuviera algo que ver con las críticas.

"Salí de Twitter porque siempre tuve la intención de hacerlo. No tuvo nada que ver con lo que la gente dijo sobre mi cameo en 'Game of Thrones'. ¿Por qué diablos me preocuparía lo que la gente piensa de eso? Es increíble haber aparecido en la serie", respondió Sheeran.