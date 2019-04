"Game of Thrones": preguntas sin respuesta que nos dejó la Batalla de Winterfell

El Rey de la Noche atacó Winterfell, batalla que eleva la valla en cuanto a conflictos bélicos de la saga. Pero no todo en esta pelea quedó claro. Surgieron preguntas que tal vez nunca obtengan respuesta, considerando que "Game of Thrones" terminará en solo tres episodios más.

1. ¿Por qué los dragones no atacaron desde el inicio?

Daenerys Targaryen (Emilia Clarke) tiene dos dragones, los cuales solo son utilizados luego de que los Dothraki perecieran en la primera carga contra el ejército de wights. ¿Acaso no pudo mandarlos como la primera fuerza de ataque? el fuego de dragón, he hecho, mejoraría la visibilidad.

Uno de los dragones, haciendo lo que mejor sabe. Foto: HBO. hbo

2. ¿Por qué los dragones perdieron tanto tiempo sin hacer nada?

Sí, el clima provocado por el Rey de la Noche afectó la visibilidad de las bestias; pero si alguien tenía que prever esto era Daenerys. Ella tiene más experiencia que todos en cuanto a vuelo y tendría que conocer movimientos para ubicarse en una posición estratégica.

3. ¿Cómo surgió la idea de Davos para guiar a los dragones?

Davos Seaworth (Liam Cunningham) hizo las veces de un guía de aeronaves con sus antorchas en mano. Sirvieron de poco, considerando la visibilidad del campo de batalla, pero igual me queda la duda de cómo surgió la idea. Esperemos que Tyrion y el Caballero de la Cebolla hablen al respecto en los próximos episodios. Además, si Daenerys consigue reproducir a sus bestias, no estaría mal que piense en una convocatoria de controladores aéreos luego de ese choque.

Davos Seaworth, guía de aeronaves... digo, de dragones en vuelo. Foto: HBO. hbo

4. ¿Cómo sabía Tyrion que todos los que tomaron el vino sobrevivirían?

La escena previa al momento en que Brienne de Tarth se convierte en caballero tiene a Tyrion Lannister (Peter Dinklage) y otros personajes en plenas libaciones. Allí, el enano dice tener la confianza de que todos en dicha habitación sobrevivirían a la inminente batalla. Una posibilidad es que Bran Stark (Isaac Hempstead-Wright) le haya pasado el dato en la conversación no televisada que ambos sostuvieron.

Tyrion Lannister, preocupado por la guerra que se aproxima (Foto: HBO)

5. ¿Cómo sobrevivió Ghost?

La última vez que vimos al lobo huargo de Jon Snow, fue cuando acompañó a Jorah Mormont en la primera carga contra el enemigo. Pero no se preocupen, sigue vivo; tal y como se aprecia en el adelanto del episodio 8x04. ¿Qué hizo para sobrevivir? Si bien me gustaría pensar que peleó hasta el final, lo más probable sea que se haya escondido. Recordemos a Summer, que murió por un ataque de wights.

"Game of Thrones". Jorah Mormont fue a la carga junto a Ghost, el lobo de Jon. Foto: HBO. hbo

6. ¿Sansa intentó suicidarse en las Criptas de Winterfell?

Sansa, escondida detrás de una tumba, sostenía la daga de vidriagón que le proporcionó Arya para defenderse. Lo que Arya no consideró es que esa defensa podría ser el suicidio. En la temporada 2, cuando los soldados Baratheon atacaron King's Landing, Cersei dijo que en caso de perder la pelea Ser Ilyn Payne estaría allí para salvarlas de la violación; matándolas antes de que el enemigo abra las puertas. Si bien Sansa no llegó a suicidarse, el apoyo de Tyrion habría sido el impulso necesario para no tomar la decisión.

Sansa y Tyrion, refugiados en las criptas. foto: HBO. hbo

7. ¿Por qué nadie previó que las Criptas de Winterfell eran inseguras?

La culpa es de Bran. Él es el único que sabía que esqueletos de cadáveres muertos décadas, tal vez siglos antes, podían cobrar vida propia por el poder del Rey de la Noche. Cuerpos de las mismas características estuvieron en las criptas, lugar tomado como refugio ante el ataque.

Tyrion y Varys permanecerán en las criptas durante la batalla (Foto: HBO)





8. ¿El maestre Luwin reapareció? ¿Cómo así acabó en las criptas?

Los ropajes del muerto coinciden con los de un maestre, mientras que su deterioro corporal no es tan extremo. Si de verdad se trata de maestre Luwin, que murió a finales de la temporada 2, queda pendiente saber quién lo depositó en ese lugar. Winterfell fue destruida por los Bolton, de modo que los sobrevivientes, al ver al hombre muerto al pie del árbol corazón, habrían decidido darle una digna sepultura.

¿Eres tú, Maestre Luwin? Foto: HBO. hbo

9. ¿Cómo pretendía Jon enfrentar a Viserion solo gritándole?

No hay lógica para esto. Jon, ¿en serio pretendías matar a un dragón atacándolo de frente con un grito al pecho? Tú no eres el Dovahkiin y Winterfell no es Windhelm.

En el videojuego "The Elder Scrolls V: Skyrim", ciertas personas pueden realizar gritos poderosos. Jon NO ES uno de ellos. Foto: HBO/ El Comercio. hbo

10. ¿Por qué Sam decidió pelear cuando, claramente, no está capacitado para ello?

Edd Tollett da a entender que ya había conversado con Sam (John Bradley-West) para que pelee por Winterfell, pero el académico se pudo negar y esconderse así con las mujeres, niños y otras personas no aptas para el combate; como Tyrion y Varys. Sam ha demostrado valentía en otras áreas y no necesita probárselo a nadie. Lo que hizo en la batalla fue estorbar.

Sam Tarly (izq.) fue salvado por Edd Tollet (der.), quien murió poco después. F hbo

