"Guardaespaldas", ¿tendrá temporada 2 en Netflix y BBC?

El pasado 24 de octubre se estrenó en Netflix toda la primera temporada de "Bodyguard", conocida como "Guardaespaldas" en Latinoamérica. Esta serie batió muchos récords de audiencia en el Reino Unido, su país de origen, por lo que la plataforma de streaming cerró un acuerdo de distribución para que sea vista por todo el mundo.

Richard Madden y Keeley Hawes protagonizan esta historia llena de tensión y acción que mantiene en vilo hasta al más valiente. La crítica califica a "Guardaespaldas" como una de las mejores series de los últimos años, comparando la serie con "Homeland", una serie de Estados Unidos que terminará con su octava temporada.

Jed Mercurio, creador y escritor de este programa de televisión, se convierte así en uno de los creadores más prometedores para los próximos años por el éxito de "Guardaespaldas". Pero ahora una pregunta permanece entre los fans: ¿habrá una segunda temporada de la serie?

¿"Guardaespaldas" tendrá temporada 2?

La experiencia habla por sí sola. Series que han sido distribuidas por Netflix han encontrado un destino claro cuando la crítica las recibe positivamente y cuando la audiencia reacciona con entusiasmo. Normalmente, estos programas son renovados para una siguiente temporada y lo lógico, debido a la gran acogida de "Guardaespaldas", sería que corra el mismo curso. Sin embargo, eso no pasará.

Según Mercurio, su intención siempre fue hacer una serie limitada y por eso presentó el proyecto con una extensión de solo seis episodios.



"Sentí que (seis episodios) era la mejor manera de encontrar un enfoque para la historia y de mantenerla muy dinámica y rápida, para que pueda moverse a través de los giros y vueltas", declaró a Entertainment Weekly.

El creador de "Guardaespaldas" reconoció que el trastorno que sufre el protagonista, sumado a la alta tensión que se vive en el Reino Unido por el tema político y el terrorismo, ofrece mucho material para seguir explotando esta historia. Sin embargo, cree que el trabajo ya está hecho y, aseguró, BBC coincidió con su punto de vista.

"Hay muchas historias que contar, pero me gusta que las cosas se muevan rápido, y eso es lo que queríamos darle a la audiencia. Creo que el resultado es una pieza muy dinámica", manifestó.



De momento, no hay un anuncio oficial acerca del futuro de "Guardaespaldas", pero por lo dicho por Mercurio, la historia parece cerrada. No obstante, eso no quita que la producción pueda convertirse en una antología y ser continuada con otros personajes.

¿Cuál es la historia de "Guardaespaldas"?

La serie cuenta la historia de David Budd, un veterano de guerra que participó en Afganistán, que luego de frustrar un atentado terrorista en un tren de Londres, es asignado como parte de la guardia personal de Julia Montague, la ministra del Interior, que tiene una posición radical con respecto a los temas que traumatizaron al protagonista.

Desde el primer momento, la serie se convierte en un thriller psicológico y político, mientras se ve el desarrollo de un veterano de guerra con un trastorno por las situaciones que vivió en el pasado, al mismo tiempo que su sentido del deber se coloca por encima de su salud mental.

Además de su explosivo inicio, cuando aún se transmitía, el desconcierto por un giro argumental dentro de la trama dejó a todos sus espectadores al borde del asiento, desatando una ola de teorías en las redes sociales que intentaban explicar el sorprendente final.

Actores y personajes de "Guardaespaldas"

Richard Madden – David Budd

Sophie Rundle – Vicky Budd

Vincent Franklin – Mike Travis

Ash Tandon – Deepak Sharma

Gina McKee – Anne Sampson

Stuart Bowman – Stephen Hunter-Dunn

Richard Riddell – Tom Fenton

Paul Ready – Rob MacDonald

Nicholas Gleaves – Roger Penhaligon

¿Cómo ver "Guardaespaldas" online gratis?

La serie producida por la BBC y transmitida por el canal BBC One, puede ser vista en la televisión británica si se cuenta con el paquete de cable correcto. Por otra parte, existe una forma de ver gratis "Guardaespaldas" en Netflix sin tener que pagar nada.

La plataforma de streaming cuenta con un periodo de prueba para cuentas nuevas que se registren por primera vez. Para acceder a este beneficio se tiene que vincular la información con una tarjeta de crédito o débito, un correo que no haya sido utilizado anteriormente y que todos los datos concuerden.

Si se realiza el registro correctamente, los días de la suscripción Premium comenzarán a correr. A partir de allí, ya será decisión del usuario si mantiene su cuenta actualizada pagando el monto respectivo o si cancela su suscripción antes que Netflix comience a cobrar los montos de su tarjeta vinculada.