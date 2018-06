Netflix: Jason Ritter se suma a Michael B. Jordan en "Raising Dion"

Netflix se encuentra trabajando en "Raising Dion", su próxima producción original, la cual ya tiene a Michael B. Jordan como uno de sus protagonistas confirmados y suma ahora a Jason Ritter al reparto principal.

"Raising Dion" está basada en el corto cinematográfico e historieta del mismo nombre creado por Dennis Liu. La historia sigue la vida de una madre soltera afroamericana llamada Nicole Reese, quien descubre que Dio, su pequeño hijo, tiene poderes especiales. Las complicaciones se incrementarán cuando Nicole compruebe que dichas habilidades están en continuo cambio.

Según señala Deadline.com, que tuvo la primicia, Ritter interpretará a Pat, colega y mejor amigo del científico Mark Reese. Este último personaje será interpretado por Jordan y es el fallecido padre de Dion en la serie de Netflix.

"Raising Dion" se basa en el cómic y corto cinematográfico del mismo nombre, obra de Dennis Liu. (Foto: Difusión) Difusión

Pat es descrito como un hombre agradable, inteligente y exitoso, además de ser una figura de apoyo constante para Nicole y Dion, con quien comparte un vínculo muy especial.

Jason Ritter viene de protagonizar "Kevin (Probably) Saves the World", producción que fue cancelada por ABC en mayo, luego de una sola temporada al aire. Actualmente, el actor es parte de la cinedua "Another Period" y hace unos meses participó en el largomentraje de HBO "The Tale", que tiene a la experimentada Laura Dern como protagonista.

De momento se desconoce la fecha de estreno de "Raising Dion" en Netflix.