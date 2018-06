Tras la enorme polémica levantada por "13 Reasons Why", parece que Netflix quiere que sus próximos pasos en el entretenimiento juvenil sean algo más ligeros. La llegada de su producción original "A todos los chicos de los que me enamoré", parece enmarcarse en dicha idea.

Esta nueva serie tiene como protagonista a Lana Condor, quien interpreta a Lara Jean Song Covey, una joven y enamoradiza muchacha. Muchos reconocen a la joven actriz por interpretar a Júbilo en "X-Men: Apocalypse". La producción de Netflix está basada en la novela superventas del mismo nombre ("To All the Boys I’ve Loved Before"), obra de la escritora Jenn Han.

"A todos los chicos de los que me enamoré" aborda lo que podría ser una de las peores pesadillas de cualquier adolescente: que su amor platónico se entere de cuánto gusta de él o ella.

De hecho, la serie va mucho más allá, pues su protagonista guarda cinco cartas para los distintos dueños de su afecto. Todo se saldrá de control cuando una horrorizada Lara descubra que las misivas han desaparecido de la caja en la que las guardaba con gran secreto.

El primer tráiler de "A todos los chicos de los que me enamoré" (abajo en esta nota) ya ha sido compartido por Netflix y muestra el divertido –para el público– horror de su protagonista al ver que una carta ha llegado a manos de uno de sus destinatarios.

El servicio de streaming ha programado el estreno de la serie para el 17 de agosto de este año. El camino a la adultez está plagado de situaciones vergonzosas y queda por ver de qué manera Netflix aborda esta situación en su próxima comedia romántica.