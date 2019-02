El último episodio de "RuPaul's Drag Race: All Stars 4" ha sido devastador para miles de seguidores del reality de drag queens. En el capítulo 8, estrenado el viernes 1 de febrero en EE.UU., la participante Naomi Smalls eliminó de la competencia a Manila Luzon, que había tenido un excelente desempeño en el programa.

► RuPaul's Drag Race: ¿por qué Netflix no estrenó el capítulo 8 de "All Stars 4"?

► RuPaul's Drag Race: estas son las concursantes de la temporada 11 | FOTOS

En el episodio, las reinas tienen como reto rendir tributo a Judy Garland, protagonista de "El mago de Oz" fallecida el 22 de junio de 1969. Según explica RuPaul, días después explotaron los disturbios de Stonewall Inn, un bar gay del Greenwich Village, Nueva York. Los manifestantes reclamaban las redadas violentas que hacía la policía de aquel entonces. El centro nocturno era visitado frecuentemente por los grupos más marginados de la comunidad LGTBI: hispanos, trans, drag queens, afromericanos, prostitutas.

Aunque la historia no es clara en este punto, RuPaul menciona que los manifestantes preguntaban a otras personas de la comunidad homosexual si "eran amigos de Dorothy" (personaje de Judy Garland), en forma de clave para protegerse entre ellos.

Inspirado en esta situación, RuPaul invita a los mejores amigos de las participantes para el reto de cambiar de imagen a su "mejor Judy". Así, desfilaron los confidentes de las drag queens, pero también el novio de Trinity The Tuck y el esposo de Manila Luzon. El gran desafío aquí es garantizar que haya un parecido familiar entre ellos.

RuPaul hace un repaso al trabajo de las reinas en el work room, y no puede dejar de emocionarse también al hablar de sus mejores amigos, que lo rescataron de los momentos más difíciles de su vida.

En primer lugar, las drag queens y sus "Judys" tienen que ofrecer un espectáculo en honor a Garland, frente a las jueces invitadas Frances Bean Cobain (hija de Kurt y Courtney Love) y Ellen Pompeo (actriz de "Grey’s Anatomy"). Aunque este momento parece homogéneo debido a la similitud de los trajes, la pasarela sería la encargada de romper el molde y mostrar el talento y la creatividad de las participantes.

Tras la ejecución de los retos, las más sobresalientes fueron Monét X Change y Naomi Smalls, esta última se vistió de Cher para luego quitarse la peluca y convertirse en Sonny Bono. Entre las peores quedaron Latrice Royale y Manila Luzon.

Mientras Latrice dice que ella quiere llegar a la final y que ahora se trata de ella, y ya no de su amistad con Manila; Luzon intenta explicar que ha tenido un desempeño casi perfecto y que nunca estuvo entre las peores, hasta ahora.

El lip sync del cierre es con una canción de Judy Garland, "Come Rain or Come Shine", donde sobresale Naomi Smalls, y es ella quien decide elimina a Manila Luzon de la competencia, dejando asombrados al jurado y a sus demás compañeras.

No se puede negar lo injusto que parece esta decisión, pero Naomi está jugando el mismo juego que decidió iniciar Manila, al poner por encima las alianzas entre drag queens y olvidar el desempeño de sus compañeras en "RuPaul's Drag Race: All Stars 4". Veremos si Smalls tendrá una redención en el próximo capítulo que se estrena (ojalá) el 9 de febrero en Netflix.