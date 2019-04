"The Walking Dead" 9x16: ¿quién es la mujer de la radio?

The Walking Dead: ¿quién es la mujer de la radio? | CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. El final de la novena temporada de "The Walking Dead" fue marcado por una tormenta de nieve y por una comunicación por radio que, por lo pronto, ningún miembro de las comunidades aliadas ha podido escuchar.

En la última escena de ‘The Storm’ (9x16), décimo sexto y último episodio de la novena temporada de "The Walking Dead", tras la mudanza de los sobrevivientes del Reino (Kingdom) a Hilltop, Ezekiel habla por radio con Judith sobre los últimos acontecimientos, incluida la esperanza de volver algún día a casa, pero cuando ambos se retiran, alguien no identificado responde desde otra señal.

¿De quién se trata? Por ahora solo se sabe que es una mujer, aunque pueden sospecharse algunos nombres.

Alguien dio señales de vida por radio (Foto: The Walking Dead / AMC / Fox Premium) Alguien dio señales de vida (Foto: The Walking Dead / AMC / Fox Premium)

En principio, Eugene había dedicado los últimos episodios a construir un sistema de comunicación entre las comunidades, que funcionó al menos para Hilltop y Alexandria, pero también para la mujer desconocida.

¿Quién es? En conversación con Comicbook.com, la showrunner Angela Kang solo adelantó que la identidad de esta persona “será un aspecto importante” de la décima temporada de "The Walking Dead", donde “obtendremos respuestas".

¿QUIÉN RESPONDIÓ A LA COMUNICACIÓN DESDE HILLTOP?

1. COMMONWEALTH



Eugene es el primero en hacer contacto con Commonwealth en el cómic de "The Walking Dead" (Foto: Image Comics) Image Comics

En los cómics, la radio de Eugene permite a las comunidades aliadas contactar con Commonwealth y la primera persona que les responde es una mujer llamada Stephanie.



En la historia original, Eugene mantiene conversaciones en secreto con los sobrevivientes de este grupo hasta que es descubierto por Siddiq, y una vez que Rick Grimes se entera de todo, organizan una expedición a Ohio para descubrir cuán próspera es Commonwealth.



Commonwealth es una comunidad de 50.000 sobrevivientes, liderada por Pamela Milton, quien guarda un gran parecido con Georgie, la mujer con la que se fue Maggie.



2. ALICIA CLARK



Si bien los eventos de "Fear the Walking Dead" ocurren algunos años atrás respecto a los de "The Walking Dead", al menos en su anterior temporada, no puede descartarse un nuevo salto en el tiempo para su quinta entrega, que será estrenada este 2 junio. Si es así, como los personajes de "Fear" también habían desarrollado un sistema de radio, la voz podría ser de Alicia o de alguna de sus compañeras.



3. RICK GRIMES

¿Se trata de la nueva comunidad de Rick Grimes? (Foto: The Walking Dead / AMC / Fox Premium) AMC /

Rick Grimes fue evacuado en helicóptero por un grupo del que no se sabe nada. ¿Acaso es Commnwealth? Podría ser, aunque tampoco puede descartarse que la serie use la radio del cómic para introducir a otra comunidad que podría ser la que aloja a Rick desde su inesperada partida.



Rick no volverá a la versión televisiva de "The Walking Dead", pero esta podría ser una buena forma de relacionar el drama con las películas que protagonizará Andrew Lincoln. ¿Quién sabe? Quizá también podría ser la excusa para facilitar el adiós de Michonne, tras confirmarse que la décima temporada será la última de Danai Gurira.



4. MAGGIE

​

Desde que se alejó de Hilltop para seguir a Georgie, de Maggie no se sabe. Quizá esta es su primera señal de vida desde ¿Commonwalth?



Ahora, la comunicación también podría haber surgido de alguna fuente que no podemos imaginar aún.

La décima temporada de "The Walking Dead" sería estrenada en octubre de 2019 por AMC en Estados Unidos, por Fox Premium en América Latina y por Fox en España.