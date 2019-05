"Game of Thrones": Daenerys Targaryen y el ímpetu de quemarlo todo

Solo hay una certeza: cual sea el final de "Game of Thrones" –que será emitido este domingo 19, a las 8 p.m., por HBO–, habrá un aluvión tanto de alabanzas como de críticas. Imposible contentar a todos.

A minutos de ese desenlace, un personaje está siendo linchado: Daenerys Targaryen (Emilia Clarke), la Madre de los Dragones. Es como si ella hubiera perdido el control y hubiera cruzado un límite, sin posibilidad de retorno. Sigue un 'spoiler'. En el penúltimo capítulo, Daenerys lanzó fuego desde el único dragón que le quedaba para producir una muerte masiva de inocentes. Apelando al argot popular, más de uno habrá pensado: ella 'quemó'. El accionar desconcertante y salvaje del ser humano es un asunto central de "Game of Thrones".

Las llamas de Drogon redujo a cenizas a Desembarco del Rey, la capital de Siete Reinos.

Ya se ha asignado a Daenerys el apodo de 'Reina Loca'. Conviene recordar que su padre, Aerys II Targaryen, era conocido como el 'Rey Loco'. Pero quizá este alias se está anticipando al futuro. Porque la gracia del final de la serie es que nadie sabe quién se quedará con el Trono de Hierro. Por eso llueven las teorías y especulaciones (como era de esperarse, muchas de ellas son disparatadas).

La parte beneficiosa es que tal acertijo acrecienta las expectativas y el furor por el fenómeno televisivo. El costado no tan provechoso es la precipitación hacia su desenlace. En los últimos episodios, prima la sensación de un desarrollo abrupto de la conducta de Daenerys Targaryen. Sus arrebatos impresionan y, a la vez, decepcionan. Más que iracunda por las muertes que la afectan (se incluyen las de sus dragones), parece desquiciada. Sin embargo, en defensa de la ficción habría que mencionar que sus efectos son contundentes. El impacto disimula las arbitrariedades y el lugar común de "el poder corrompe".

—Punto de vista—

Las mentes creativas o 'showrunners' de "Juego de tronos", Dan Weiss y David Benioff, se refirieron al ímpetu flamígero de Daenerys que ha dividido opiniones. Lo hicieron en el especial "Inside The Episode", de HBO. Ahí Weiss precisó que la Madre de los Dragones no tenía planeado reducir a cenizas a King’s Landing (Desembarco del Rey), la capital de Seven Kingdoms (Siete Reinos), pero cuando divisó la Red Keep (Fortaleza Roja), símbolo de lo que le fue arrebatado a su familia, sencillamente dejó escapar toda su ira. Él acotó: "No creo que ella decidiera de antemano que iba a hacer lo que hizo. Pero luego ve la Red Keep [...]. Esto es personal".