Las otras grandes discusiones de Jaime Bayly en el set

La polémica lo persigue. Tras el desencuentro con el periodista colombiano Luis Carlos Vélez, recordamos algunos episodios tensos protagonizados por Jaime Bayly ante cámaras. No sería la primera vez que uno de sus entrevistados se va con la hiel entre labios.

1. Jaime Bayly y el periodista Rafael Poleo

A inicios de este año, Jaime Bayly anotó su primera entrevista polémica del año al invitar al periodista venezolano Rafael Poleo a su programa en el canal MegaTV de Miami. Fue tras hablar sobre la crisis en Venezuela que Bayly increpó a su entrevistado su buen trato con el ex vicepresidente de su país. "Si vienes aquí a hablar bien de Jorge Rodríguez, no tenemos nada de qué hablar… tiene las manos manchadas con sangre. Tú vienes acá a elogiar a la dictadura, vamos a hablar claro", dijo el escritor peruano. Ante este trato el periodista venezolano lo calló y el anfitrión del programa decidió terminar la entrevista de forma abrupta.

2. Jaime Bayly y Baruch Ivcher

Una historia de larga data. En 2010, cuando el escritor peruano conducía el programa de entrevistas "El Francotirador" y decidió renunciar al aire. Por ello lanzó discurso contra el dueño del canal donde este se trasmitía, Baruch Ivcher. El detonante de dicha discusión que se tradujo en un monólogo de improperios era la virtual candidatura a la presidencia que Jaime Bayly podría haber tenido para las elecciones presidenciales de aquel entonces. “Él (Baruch) no entiende que este es un programa periodístico que contribuye, que realza el debate electoral (...) Él (Baruch) no sabe hablar, él grita, brama, ladra (por cómo le habló a Ximena Ruiz Rosas, su productora)”, dijo entre tantas otras cosas. Para ver todo haz clic aquí.

3. Jaime Bayly y Beto Ortiz

En 2010, cuando Jaime Bayly aún conducía su programa "El Francotirador", se enfrascó en una discusión con Beto Ortiz, quien tenía la conducción de "Enemigos Intimos" en el mismo canal. En esta oportunidad, el detonante fue que Ortiz reveló extractos del primer libro de la esposa de Bayly --Silvia Núñez del Arco-- y que comparó la pluma de ambos llegando a concluir que eran "muy parecidos". Fue así que la pelea entre ambos periodistas trascendió la pantalla y llegó a las páginas de los diarios, púlpitos desde donde se atrincheraron para defender cada uno su postura en columnas propias.

4. Jaime Bayly y el dueño de Mega TV de Miami

Remontándonos hasta el año 2008, Jaime Bayly tenía un programa en Mega TV de Miami. Era una época en las que el clima amenazaba con tormentas y huracanes las costas de Florida, tempestades que no pisaron tierra salvo en el set de Bayly cuando este decidió quejarse de todo cuanto le molestaba en dicho canal. Fue en esa trasmisión, que el escritor se quejó públicamente de las protestas que había recibido de parte del directorio por el contenido de su programa a lo que añadió una serie de improperios contra el dueño de Mega TV: Raúl Alarcón. Por ello, su programa fue cortado durante la trasmisión en vivo. "Yo no le tengo miedo, ni tampoco me inclino reverente ante la gente que tiene más poder o más dinero que yo, porque yo lo que respeto la inteligencia y la sabiduría, las ideas. No el dinero, cualquiera puede tener dinero, perdóname Raúl [Alarcón]", dijo Bayly en aquella oportunidad.