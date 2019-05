Día de la Madre: ¿qué es lo que más admiras de tu mamá? | VIDEO

La madre es sagrada. No hay héroe más poderoso ni mago más ingenioso que ella. Cuando no sabemos cómo resolver un problema, allí está. Cuando necesitamos un abrazo, aparece de repente. Cuando no podemos más, empuja con toda sus fuerzas hasta levantarnos. Es incondicional.

Por eso, tal vez, resulta tan complejo hablar de ella. No sabemos qué decir para retribuirle todo lo que a diario hace por nosotros. Las palabras quedan pequeñas. Pero vale la pena el intento.

Para conmemorar el Día de la Madre, que se celebra el segundo domingo de mayo de cada año, retamos s a nueve periodistas a responder una sola pregunta: ¿qué es lo que más admiras de tu mamá? El resultado fue conmovedor.

Para descubrir sus respuestas, dale 'play' al video que acompaña esta nota y empieza la celebración con nosotros. ¡Feliz Día de la Madre!